경북청 압수수색 계획 사전 전달 혐의 영장실질심사 이르면 다음 주 초 열릴 듯

[헤럴드경제=경예은 기자] 3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특검팀이 ‘채상병 사건 수사 외압 의혹’과 관련, 이시원 전 대통령실 공직기강비서관의 신병 확보에 나섰다.

10일 법조계와 연합뉴스에 따르면 특검팀은 이날 이 전 비서관에 대해 공무상 비밀누설 혐의로 구속영장을 청구했다.

이 전 비서관은 2023년 9월 고(故) 채수근 상병 순직 사건과 관련해 경북경찰청의 압수수색 계획을 보고받은 뒤 이를 해병대 측에 미리 전달한 혐의를 받는다.

당시 경찰청 국가수사본부(국수본)는 대통령실 공직기강비서관실 직원에게 해병대 1사단 압수수색 계획을 알린 것으로 조사됐다.

특검팀은 관련 내용을 보고받은 이 전 비서관이 국가안보실 관계자에게 압수수색 정보를 알렸고 이후 해당 내용이 국방부를 거쳐 해병대까지 전달된 것으로 보고 있다.

앞서 이 의혹을 수사한 해병특검팀은 경북경찰청의 수사 상황 보고가 국수본을 거쳐 대통령실과 국방부, 해병대로 이어진 정황을 포착했다.

해병특검팀은 이 전 비서관이 윤석열 전 대통령의 지시를 받아 수사 정보를 보고했을 가능성도 들여다봤지만 이를 입증하지는 못했다.

이 전 비서관의 구속 여부를 가를 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이르면 다음 주 초 서울중앙지법에서 열릴 예정이다.