문체부·영진위 업계 관계자들과 긴급 간담회

정산급 미지급에…영화인연대 “보호장치 필요”

최휘영 문체부 장관이 10일 메가박스중앙 회생절차 개시 관련 영화계 유관업체 간담회에서 발언을 하고 있다. [문체부 제공]
최휘영 문체부 장관이 10일 메가박스중앙 회생절차 개시 관련 영화계 유관업체 간담회에서 발언을 하고 있다. [문체부 제공]

[헤럴드경제=손미정 기자] 메가박스중앙의 회생절차 개시로 정산금 미지급 문제 등 영화산업 내부에서 부정적 파급효과에 커질 것이란 우려가 깊어지는 가운데, 최휘영 문화체육관광부 장관이 가능한 정책 수단을 적극 모색해 업계에 미칠 영향을 최소화하겠다고 밝혔다.

최 장관은 10일 오후 진행된 메가박스중앙㈜의 회생절차 개시 신청과 관련 긴급 간담회에서 “그간 영화산업의 회복을 위해 정책 역량을 집중해 온 정부로서 최근의 상황을 예의주시하고 있다”며 이 같이 밝혔다.

문체부와 영화진흥위원회가 마련한 이날 자리에는 최 장관과 한상준 영진위원장을 비롯해 메가박스중앙과 경영상 밀접한 관련이 있는 배급업계와 위탁상영관 경영자들이 참석해 현장의 목소리를 나누고, 실효성 있는 정부 차원의 지원 대책을 논의했다.

배급업계 및 위탁상영관 관계자들은 메가박스 측의 회생절차 개시로 인한 경영상 영향과 산업 파급효과에 대한 우려를 개진하는 한편, 영화계에 미칠 여파를 최소화하기 위한 정부의 적극적인 역할을 요청했다.

10일 메가박스중앙 회생절차 개시 관련 영화계 유관업체 간담회가 진행되고 있다. [문체부 제공]
10일 메가박스중앙 회생절차 개시 관련 영화계 유관업체 간담회가 진행되고 있다. [문체부 제공]

이에 최 장관은 “현장이 무너지면 한국 영화의 미래도 없다는 경각심을 갖고 업계에의 영향을 최소화할 수 있도록 가용한 정책 수단을 적극 모색하겠다”고 약속했다.

앞서 지난 7일 영화인연대는 입장문을 내고 메가박스중앙의 미지급 정산금과 관련해 영세·중소 영화사업자에 대한 보호방안 마련을 문체부와 영진위 측에 요구한 바 있다.

당시 영화인연대는 “메가박스중앙 미지급 정산금은영화산업 순환 구조의 문제”라면서 “메가박스중앙 회생절차가 영화산업 전체의 연쇄 피해로 이어지지 않도록 최소한의 보호 장치를 요구한다”고 주장했다.

한편 정부는 지난달 25일부터 ‘영화계 영향 및 애로사항 접수센터’를 개설해 의견을 접수 중이다. 조만간 유관 업체 대상으로 회생절차에 관한 설명회를 개최하고 채권 신고 등을 위한 전문 법률 상담도 지원한다는 계획이다.


balme@heraldcorp.com