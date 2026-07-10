문체부·영진위 업계 관계자들과 긴급 간담회 정산급 미지급에…영화인연대 “보호장치 필요”

[헤럴드경제=손미정 기자] 메가박스중앙의 회생절차 개시로 정산금 미지급 문제 등 영화산업 내부에서 부정적 파급효과에 커질 것이란 우려가 깊어지는 가운데, 최휘영 문화체육관광부 장관이 가능한 정책 수단을 적극 모색해 업계에 미칠 영향을 최소화하겠다고 밝혔다.

최 장관은 10일 오후 진행된 메가박스중앙㈜의 회생절차 개시 신청과 관련 긴급 간담회에서 “그간 영화산업의 회복을 위해 정책 역량을 집중해 온 정부로서 최근의 상황을 예의주시하고 있다”며 이 같이 밝혔다.

문체부와 영화진흥위원회가 마련한 이날 자리에는 최 장관과 한상준 영진위원장을 비롯해 메가박스중앙과 경영상 밀접한 관련이 있는 배급업계와 위탁상영관 경영자들이 참석해 현장의 목소리를 나누고, 실효성 있는 정부 차원의 지원 대책을 논의했다.

배급업계 및 위탁상영관 관계자들은 메가박스 측의 회생절차 개시로 인한 경영상 영향과 산업 파급효과에 대한 우려를 개진하는 한편, 영화계에 미칠 여파를 최소화하기 위한 정부의 적극적인 역할을 요청했다.

이에 최 장관은 “현장이 무너지면 한국 영화의 미래도 없다는 경각심을 갖고 업계에의 영향을 최소화할 수 있도록 가용한 정책 수단을 적극 모색하겠다”고 약속했다.

앞서 지난 7일 영화인연대는 입장문을 내고 메가박스중앙의 미지급 정산금과 관련해 영세·중소 영화사업자에 대한 보호방안 마련을 문체부와 영진위 측에 요구한 바 있다.

당시 영화인연대는 “메가박스중앙 미지급 정산금은영화산업 순환 구조의 문제”라면서 “메가박스중앙 회생절차가 영화산업 전체의 연쇄 피해로 이어지지 않도록 최소한의 보호 장치를 요구한다”고 주장했다.

한편 정부는 지난달 25일부터 ‘영화계 영향 및 애로사항 접수센터’를 개설해 의견을 접수 중이다. 조만간 유관 업체 대상으로 회생절차에 관한 설명회를 개최하고 채권 신고 등을 위한 전문 법률 상담도 지원한다는 계획이다.