[헤럴드경제=고재우 기자] “살려주세요.” “힘들고 괴롭다.” (SK스퀘어 주주 게시글 중)

SK하이닉스에 편승해 강세를 보였던 SK스퀘어 주가가 ‘반토막’ 났다. 지난달 말 220만원에 육박했던 주가는 현재 ‘140만원’ 선까지 내려앉은 상태다.

SK하이닉스 ‘대체제’로 SK스퀘어에 투자했던 투자자들은 “그만 좀 내려가라” “전쟁 난 줄 알았다” 등 성토를 쏟아내고 있다.

10일 한국거래소에 따르면 이날 SK스퀘어 주가는 전날 대비 6%가량 오른 140만9000원으로 마감했다. SK스퀘어 주가는 지난달 30일 장중 218만9000원까지 올랐다. 한때 13만원이었던 주가가 17배 폭등해 투자자들의 집중을 받았지만, 불과 10여일만에 140만원 선으로 떨어졌다.

SK그룹의 반도체·AI·ICT 전문 투자사인 SK스퀘어는 지난 2021년 SK텔레콤에서 분할된 ‘투자 지주사’다. 인공지능(AI) 열풍으로 AI 반도체 수요가 급증하면서 SK하이닉스 주가가 급등하자 덩달아 같이 올랐다. 전 세계적으로 AI 열풍이 불면서 AI 반도체 수요가 급증하자, SK하이닉스 최대 주주인 SK스퀘어에도 덩달아 관심이 집중된 것이다.

특히 ▷SK하이닉스 최대 주주(20.50%) ▷주주환원 정책에 대한 기대감 ▷SK하이닉스 주가 보다 낮은 진입장벽 등이 투자자들의 이목을 끌었다.

하지만 지난 1일(현지 시간) AI 인프라 투자 ‘큰손’이던 메타가 남는 컴퓨팅 자원을 외부에 빌려주겠다고 선언하면서, SK하이닉스를 비롯한 AI 인프라 관련 주들은 말 그대로 폭락했다. AI 서버, 그래픽처리장치(GPU), 메모리 반도체 등 수요 성장이 둔화할 수 있다는 공포에서다.

다만, 다시 상승 기대감도 남아있다. 올해부터는 기존 자사주 매입 및 소각과 더불어 현금 배당도 실시한다. 시장에서는 올해 전체 자사주 매입 계획(1100억원), SK하이닉스로부터 수취하는 배당금 수익 증가 등을 감안했을 때 연간 주주환원 규모가 추가로 확대될 것으로 전망하고 있다.

여기에 증권가에서는 SK하이닉스가 미국 나스닥에 성공적으로 안착하면서 SK스퀘어 주가도 반전의 계기를 마련할 수 있을 것으로 예상했다. 목표 주가도 BNK증권(180만원), SK증권(185만원), 유안타증권(210만원), NH투자증권(270만원) 등으로 상향했다.

더욱이 SK하이닉스 미국예탁증서(ADR) 공모가가 사상 두 번째로 높은 ‘주당 149달러(약 22만5000원)’로 확정되면서 국내 투자자들의 관심도 높아지고 있는 상태다.

SK증권은 “ADR 발생, 주주 환원 확대 등 SK하이닉스 주가 상승세가 이어질 가능성이 높은 가운데, 기관투자자 중심의 SK스퀘어 매수세도 지속될 것”이라고 전망했다.