아웃도어 샌들부터 샌동화&메리제인 스타일…선택 폭 넓혀

[헤럴드경제=정찬수 기자] 마운티아가 여름철 장마와 휴가 시즌에 맞춰 ‘썸머 슈즈’ 3종을 출시했다고 10일 밝혔다.

여성용 아웃도어 샌들 ‘켈피’는 플라워 프린트와 아웃도어 무드를 더한 제품이다. 토캡 일체형 구조로 계곡이나 캠핑 시 외부 충격으로부터 발가락을 보호할 수 있다. 쿠셔닝이 뛰어난 풋베드를 적용해 장시간 보행 시에도 편하다.

남성용 ‘닉시’는 토캡과 뒤꿈치 부분은 막혀 있지만, 옆면을 스트랩 구조로 개방한 샌동화(샌들+운동화) 스타일이다. 발등 부분은 스트링 스토퍼로 착화감을 조절할 수 있다.

‘캐시’는 여름용 메리제인 슈즈로 발등 부분에 은은하게 빛나는 펄사 이밴드로 포인트를 더했다. 부드럽고 통기성이 뛰어난 니트 소재에 쿠션감 좋은 미드솔과 합성 고무창을 사용했다. 차분한 핑크·더스티 퍼플·블랙 색상으로 출시됐다.

마운티아 관계자는 “신발이 젖기 쉬운 여름철에는 통기성을 갖추면서 장시간 신어도 발이 편안한 신발이 필수”라며 “이번 출시한 여름 신발 역시 기능성 제품으로 다양한 환경에서 편하게 신을 수 있을 것”이라고 말했다.