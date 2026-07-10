[헤럴드경제=양대근 기자] 국회 문화체육관광위원회가 22일에 열기로 한 대한축구협회 청문회에 손흥민(LAFC), 황희찬(울버햄턴) 선수를 참고인으로 신청했던 임오경 더불어민주당 의원이 10일 해당 신청을 철회하기로 했다.

임 의원은 이날 페이스북에 “협회와 국가대표팀, 해외 축구 시스템을 경험한 현역 선수들의 목소리를 듣고자 (두 선수를) 참고인으로 신청했으나 당의 의견과 선수들의 경기 일정 등을 고려해 신청을 철회했다”고 밝혔다.

문체위는 전날 전체회의에서 ‘대한축구협회 관련 청문회 실시계획서 채택의 건’ 등을 의결하면서 22일에 열리는 청문회에 정몽규 전 축구협회장과 홍명보 전 대표팀 감독 등 13명을 증인으로 채택했다.

참고인으로는 두 선수를 비롯해 ‘케이(K)-축구 혁신위원회’(이하 혁신위) 공동위원장인 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원, 유승민 대한체육회장 등 10명을 확정했다.

정치권 일각에서는 “대표팀 감독 선임 절차와 대한축구협회 운영의 문제점을 들여다보는 청문회에 이런 문제와는 큰 관련이 없는 선수들을 참고인으로 부르는 것은 부적절하다”는 비판이 제기됐다.

올림픽 사격 금메달리스트 출신인 진종오 국민의힘 의원은 페이스북에 “청문회로 해결해야 할 것은 협회의 불투명한 운영 구조, 감독 선임 과정의 공정성 등”이라며 “축구 개혁을 정치 쇼로 전락시키지 말라”고 촉구했다. 천하람 개혁신당 원내대표도 “월드컵 졸전의 원인을 손 선수와 홍 감독 간 갈등으로 몰아가 협회의 부실과 무능을 덮어주려는 속셈인가”라고 지적했다.