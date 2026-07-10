양배추·오이 등 가격 하락 품목 소비 촉진 합정역 도농상생장터서 시민 참여 행사 릴레이 캠페인으로 상생 소비문화 확산

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부와 소비자단체가 생산량 증가로 가격이 하락한 제철 농산물의 소비 확대에 나섰다. 양배추와 오이 등 가격이 내린 농산물 소비를 늘려 농가를 지원하고 생산자와 소비자가 함께하는 상생 소비문화를 확산한다는 취지다.

농림축산식품부는 10일 서울 합정역 도농상생장터에서 한국소비자단체협의회와 함께 ‘제철 농산물 소비촉진 및 합리적 소비 실천 캠페인’을 진행했다.

이번 캠페인은 지난 7일 열린 제3차 농식품 소통협의체에서 가격이 하락한 제철 농산물 소비 확대를 위해 정부와 소비자단체가 협력을 강화하기로 한 데 따른 후속 조치다. 당시 농식품부는 양배추와 오이 등 제철 농산물 소비 확대에 소비자단체의 협조를 요청했고, 소비자단체가 공동 캠페인에 참여했다.

행사가 열린 합정역은 도심 소비자와 지역 농업인을 연결하는 직거래 공간인 도농상생장터가 운영되는 곳이다. 농식품부와 소비자단체는 ‘제철 농산물 소비로 농가에 힘을, 가정에 건강을’, ‘소비자와 생산자가 상생하는 합리적인 소비 실천’을 슬로건으로 시민 참여 캠페인을 진행했다. 행사장에서는 제철 농산물 소비의 필요성과 활용법, 도농상생장터 운영 현황 등을 소개하고 참여 시민들에게 기념품도 제공했다.

도농상생장터는 농식품부가 국정과제로 추진하는 도심 유휴공간 활용 직거래 플랫폼으로 서울 7곳, 대전 2곳, 부산 1곳 등 전국 10곳에서 운영되고 있다.

박정훈 농식품부 식량정책실장은 “최근 생산량 증가로 어려움을 겪는 농가에 가장 큰 힘이 되는 것은 소비자의 관심과 소비 확대”라며 “소비자단체가 캠페인에 함께해 준 데 감사드리며 국민의 공감과 참여가 더욱 확산하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

문미란 한국소비자단체협의회 회장은 “생산자와 소비자가 함께 상생하는 건강한 소비문화를 확산하고 농업인에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 이번 캠페인을 시작으로 회원단체와 릴레이 캠페인을 이어가겠다”고 했다.