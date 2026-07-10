[헤럴드경제=도현정 기자] 독일의 자동차기업 폭스바겐그룹이 직원 10만명 감원을 추진한다. 업계 사상 최대 규모의 구조조정이다. 그러나 노동계가 극렬히 반발하고 있어, 감원이 계획대로 시행될지는 미지수다.

9일(현지시간) 독일 주간지 슈피겔 등 현지 매체에 따르면 올리버 블루메 폭스바겐그룹 최고경영자(CEO)는 최근 이사회에 전 세계 직원 65만7000명의 15％에 해당하는 10만명을 감원하고, 독일 공장 4곳을 추가로 폐쇄한다는 구조조정 계획을 보고했다. 독일 일간 빌트는 폭스바겐그룹의 감원 목표가 10만명이 아닌 12만명이라 보도하기도 했다.

폭스바겐그룹 감독이사회는 이날 블루메 CEO가 제시한 비용 절감 방안을 놓고 논의에 들어갔다.

폭스바겐그룹은 지난 2024년에도 독일 내 고용인원 3만5000명을 감원하고, 공장 2곳의 생산을 중단하기로 노조와 합의했다. 이후 감원 목표를 5만명으로 늘렸다가, 이번에 2배 가까운 규모로 감원 계획을 수정했다. 이는 1991년 미국 제너럴모터스(GM)의 감원 규모 7만4000명을 넘어선, 자동차 업계 역사상 최대 규모의 구조조정이다.

경영진이 폐쇄를 검토하는 공장은 츠비카우·엠덴·하노버 공장과 네카르줄름에 있는 아우디 공장인 것으로 전해졌다. 경영진은 2034년까지 차례로 대상 공장에서의 생산을 중단할 계획으로 알려졌다. 이 공장 4곳에 근무하는 직원들은 약 4만명이다. 경영진은 공장 시설은 방산업체에 매각하고 인건비가 싼 동유럽 공장에서 자동차 생산을 늘린다는 계획이다.

경영진은 이사회에 투자 규모를 현재 연간 1800억유로(약 310조원)에서 2031년 1350유로(약 233조원)로 줄인다는 계획도 제시한 것으로 알려졌다. 슈피겔은 폭스바겐그룹이 올해 1분기 3.3％까지 떨어진 영업이익률을 오는 2030년 9％까지 끌어올리는 게 목표라고 보도했다.

폭스바겐그룹의 구조조정안이 이사회를 통과하더라도, 노조의 반발이란 난관이 남아있다. 노조는 2년 전 3만5000명 감원 계획에는 동의했으나, 이번에 전해진 대규모 감원 예고에는 강력히 반발했다. 폭스바겐 노동자들이 속한 IG메탈(금속산업노조)은 이날 폭스바겐 사업장 12곳에서 반대 집회를 열었다.

현지 매체들은 노조가 반대하는 구조조정안이 수정 없이 이사회를 통과하기는 어렵다고 보고 있다. 1960년 민영화 당시 제정된 일명 ‘폭스바겐법’은 공장 이전과 신축 등 주요 의사 결정에 감독이사 3분의 2 이상의 동의를 받도록 규정했다.

폭스바겐 감독 이사회는 주주대표 10명과 노동자 대표 10명으로 구성됐다. 구성만 보더라도 사측과 노측이 동률인 상황에서, 현재 주주 측 1명이 결원이라 사측이 더 불리하다. 여기에 폭스바겐 감독 이사회가 합의 없이 표결로 의사 결정한 사례가 드물다는 것도 이사회 통과가 어려울 것이라 보는 전망에 힘을 싣고 있다.

그룹의 지분 20％와 거부권을 보유하고 있는 니더작센주(州) 정부 역시 일자리 감축에 반대하고 있다. 사측은 폭스바겐법을 피해 구조조정 계획을 통과시키기 위해, 핵심 브랜드인 폭스바겐을 별도 자회사로 분리하는 방안까지 마련한 것으로 알려졌다.