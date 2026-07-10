하노이사대 영재고 호앙흐엉지앙양 고교 졸업시험서 30점만점 29.75점 베트남 전국 자연계열 수석 영예 올라 가을학기 KAIST 입학, AI 연구희망

올해 베트남 고교 졸업시험에서 전국 자연계열 수석을 차지한 베트남 천재 소녀가 미국, 유럽 명문대를 마다하고 KAIST로 진로를 정했다.

10일 KAIST에 따르면 베트남 하노이사범대 부설 영재고 12학년 호앙 흐엉 지앙양은 올해 베트남 고교 졸업시험 A01 계열(수학·물리·영어)에서 30점 만점에 29.75점을 기록, 전국 수석의 영예를 차지했다.

그녀는 SAT 1600점 만점, IELTS 8.0이라는 놀라운 성적으로 국내는 물론 미국 아이비리그, 서울대학교 등 해외 명문 대학들의 뜨거운 러브콜을 받았다.

하지만 그녀의 최종 선택은 바로 KAIST였다. 2026학년도 가을학기 외국인전형으로 KAIST새내기과정학부 입학 예정이다. 지앙양은 “KAIST가 ‘한국의 MIT’라 불릴 정도로 과학기술 분야에서 명성이 높아 최종 선택했다”면서 “놀거리가 많은 서울보다는 KAIST에서 온전히 공부에 집중할 수 있을 것 같다”고 말했다.

이어 “새로운 교육 환경에서 도전하고 싶다”며 “졸업 후 학계나 글로벌 빅테크 기업에서 인공지능(AI) 분야 연구를 통해 인류의 기술 발전에 기여하는 것이 목표”라고 포부를 밝혔다.

그녀의 학습 비결은 뜻밖에도 단순한 양치기나 맹목적인 암기가 아니었다고 한다. 지양양은 “지식의 본질을 깊이 이해하는 것이 가장 중요하다”며 “새로운 수학 공식을 접하면 단순히 베껴 쓰고 외우는 대신, 왜 이런 공식이 성립하는지 조건 내에서 스스로 증명해 보려고 노력했다”고 말했다.

한편 KAIST는 지난해부터 베트남 우수한 영재학교 학생들을 학부과정에 유치하고 있다. 전기·전자 분야에서는 Global EPSS(Educational Program for Samsung Semiconductor) 산학 대학원과정 장학생 프로그램을 운영하는 등 다양한 글로벌 인재 유치 프로그램을 통해 동남아를 비롯한 세계 각국의 우수 인재를 적극 발굴·유치하고 있다.

김용현 KAIST 입학처장은 “세계 최고 수준의 학생들이 KAIST를 선택하는 것은 KAIST의 교육과 연구 경쟁력이 국제적으로 인정받고 있다는 의미”라며 “배충식 신임 총장이 국제화를 핵심 발전 전략으로 제시한 만큼, 앞으로도 국적을 넘어 뛰어난 잠재력과 도전정신을 갖춘 글로벌 인재들이 KAIST에서 미래 과학기술을 선도하는 연구자와 혁신 리더로 성장할 수 있도록 세계적 수준의 교육·연구 환경을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다. 구본혁 기자