부산시-해수부-대형선망수협-동원산업 경매위판에서 첫 직거래 내수유통 전환

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 해양수산부, 대형선망수산업협동조합, 국내 대표 수산물 가공·유통업체인 동원산업과 함께 추진 중인 ‘참다랑어 고소득화 시범사업’ 첫 직거래가 지난 7일 성공적으로 이뤄졌다고 10일 밝혔다.

기후변화로 국내 연근해 참다랑어 어획량이 증가하는 가운데 이번 직거래는 기존의 복잡한 경매 위탁판매 유통구조에서 벗어나 국내 소비자를 위한 직거래 내수 유통체계로 전환한 첫 사례다. 거래 물량은 적지만, 그동안 선도 저하로 일본 등에 싸게 수출되던 국산 참다랑어가 국내 소비자 식탁에 직접 공급되는 유통체계 변화의 출발점이라는 평가다.

이번 사업은 시와 해수부의 행정지원 하에 지난 3월 동원산업과 대형선망수협이 업무협약을 체결하며 시작됐다. 이후 참다랑어 어군 형성 시기와 대형선망어업의 자율 휴어기간(4.30~7.3)이 겹치면서 추진이 일시 보류되다가, 휴어기가 끝난 지난 7일 참다랑어 어획에 성공하면서 유통단계의 획기적 단축에 나선 것이다.

이번 직거래는 대형선망어업 2개 선단이 잡은 참다랑어를 동원산업의 초저온 가공 인프라에 직접 연결해 중간 유통단계와 판매까지 시간을 줄임으로써 선도와 품질, 부가가치까지 높이는 효과를 가져올 것으로 보인다.

한편, 태평양참다랑어는 중서부태평양수산위원회(WCPFC)가 회원국별 어획한도를 할당하고 있는 관리 어종이다. 해수부는 최근 우리 연근해의 참다랑어 증가 자료를 토대로 회원국들을 설득해 우리나라 연간 할당량을 2024년 748톤에서 2026년 1219톤으로 확대하는 등 어획한도 추가확보에 노력하고 있다.