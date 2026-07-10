상반기 자산시장·펀드성과 분석 하반기 시장 전망 및 TDF 전략 제시

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한자산운용이 올해 상반기 글로벌 자산시장 흐름을 되짚고 하반기 연금 투자전략을 제시하는 온라인 세미나를 공개했다. 인공지능(AI)과 반도체 중심의 구조적 성장세는 이어질 것으로 보면서도 금리와 환율 변동성 확대에 대비한 자산배분이 필요하다는 진단도 내놨다.

신한자산운용은 올해 상반기 글로벌 자산시장 리뷰와 하반기 타깃데이트펀드(TDF) 자산배분 전략을 담은 온라인 세미나를 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다고 10일 밝혔다.

이번 세미나는 하반기 글로벌 금융시장 환경을 점검하고 연금 투자자들의 자산 운용 방향 설정을 돕기 위해 마련됐다. 신한 TDF 운용을 총괄하는 김의찬 멀티에셋운용팀장을 비롯해 선진국·신흥국 주식과 글로벌 채권 운용역들이 참여해 시장 전망과 운용 전략을 공유했다.

신한자산운용은 올해 상반기 글로벌 자산시장을 이끈 핵심 동력으로 AI 투자 사이클 확산을 꼽았다. 빅테크 기업 ‘매그니피센트7(M7)’ 중심의 AI 투자 열풍이 메모리 반도체와 전력 인프라 등으로 확산되며 글로벌 증시 상승을 견인했고, 국내 증시도 반도체 대형주를 중심으로 강세를 나타냈다고 분석했다.

하반기 자산배분 전략은 주식과 채권, 환율 부문으로 나눠 제시했다. 주식 부문에서는 AI와 반도체 업종의 구조적인 이익 개선 흐름이 이어질 것으로 보고 해당 업종과 국내 증시에 대한 비중 확대 기조를 유지했다. 다만 시장 변동성이 커진 만큼 공격적으로 비중을 늘리기보다 기존 포지션을 유지하면서 시장 변화에 대응하는 전략을 제시했다.

채권 부문에서는 한국 채권은 금리 인상 가능성을 고려해 비중과 듀레이션을 축소하는 전략을 유지하고 미국 채권은 금리 흐름을 지켜보며 점진적으로 비중 확대 기회를 모색할 계획이다.

‘신한마음편한적격TDF’는 시장 상황에 따라 환헤지 비중을 탄력적으로 조정하고 ‘신한빠른대응적격TDF’는 헤지형과 언헤지형 상품의 특성에 맞춰 운용할 방침이다.

신한자산운용은 2017년부터 ‘신한마음편한적격TDF’를 운용해왔다. 지난해에는 ‘신한빠른대응적격TDF’를 선보이며 투자자 은퇴 시점과 투자 성향에 맞춘 TDF 라인업을 강화했다.

김의찬 신한자산운용 멀티에셋운용팀장은 “이번 세미나는 상반기 자산시장 흐름을 복기하고 하반기 투자환경을 균형 있게 점검하기 위해 기획됐다”며 “연금자산은 장기적인 관점에서 운용되는 만큼 시장 변화에 따라 자산배분 전략을 점검하는 과정이 중요하다”고 말했다.

이어 “하반기에도 AI와 반도체를 중심으로 한 구조적 성장 기회는 이어질 것으로 보지만, 금리와 환율 변동성이 높아진 만큼 자산별로 보다 정교한 대응이 필요하다”며 “신한 TDF는 글로벌 자산배분을 기반으로 시장 변화에 유연하게 대응하며 투자자들의 안정적인 연금자산 운용을 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.