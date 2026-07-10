올해 계획 410m 중 110m 구간 공사 마쳐..무장애 나무 바닥 산책길(덱 로드) 조성 30m 맨발 트랙 함께 만들어..보행 약자는 물론 남녀노소 즐기는 녹색 쉼터로 탁 트인 도심 전경 감상하는 전망대 설치 및 인근 유아숲체험원과 동선 연계

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 박운기)는 2026년 인왕산 이음길 조성사업의 첫 단추인 홍제3동 개미마을 인근 구간 공사를 최근 마무리하며 무장애 녹색 네트워크 구축에 속도를 내고 있다고 10일 밝혔다.

구는 올해 계획한 410m 중 이번에 110m 구간에 무장애 ‘나무 바닥 산책길’[덱(deck) 로드]을 만들었다.

이로써 경사가 급하고 암반이 많아 보행이 어려웠던 인왕산 자락이 휠체어나 유아차 이용 보행 약자를 포함해 남녀노소 누구나 안전하게 오를 수 있는 ‘계단 없는 경사로’로 탈바꿈했다.

특히 이번 완공 구간은 걷는 길을 넘어 자연을 여러모로 즐길 수 있는 복합 힐링 공간으로 조성돼 눈길을 모은다.

우선 탁 트인 도심 경관을 한눈에 담을 수 있는 전망대를 새롭게 조성했다. 수려한 전경을 바라보며 편안하게 휴식을 취할 수 있도록 이곳에 야외 탁자와 휴게 의자도 설치했다.

인근 ‘인왕산 유아숲체험원’과 동선이 자연스럽게 연계되도록 길을 만들어 어린이를 동반한 가족 단위 방문객도 안전하고 편리하게 이용할 수 있다.

아울러 일상 속에서 가볍게 운동과 휴식을 겸할 수 있도록 30m 길이의 맨발 길과 야외 탁자로 소규모 웰빙 공간도 꾸몄다.

구는 올해 남은 과제인 홍제2동 무악재 하늘다리 인근 300m 구간 역시 예산 확보 상황에 맞춰 실시설계 등 후속 절차를 차질 없이 진행할 예정이다.

2022∼2025년 1.21km와 올해 0.41km에 이어 향후 1.88km까지 안산(鞍山)~무악재하늘다리~인왕산~옥천암 인근으로 이어지는 3.5km 전체 구간이 완공되면 서울을 대표하는 거대한 무장애 녹색 길로 자리매김할 전망이다.

박운기 서대문구청장은 “이번 개미마을 구간 완공은 보행 약자 이동권을 확보하고 전망대와 맨발 길까지 갖춘 도심 속 쉼터를 마련했다는 데 의의가 있다”며 “모든 분이 자연의 혜택을 마음껏 누릴 수 있도록 남은 이음길 조성 사업도 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.