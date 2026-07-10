‘웨더뉴스’와 사업 협력 기본합의 기존 고객 8000명에 서비스 우선 제공

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD현대 해양 종합 솔루션 기업 HD현대마린솔루션이 기상정보 기업 ‘웨더뉴스’와 인공지능(AI)을 활용한 자율운항 기술 고도화에 나선다고 10일 밝혔다.

HD현대마린솔루션은 최근 일본 지바시 웨더뉴스 본사에서 HD현대마린솔루션 김성준 대표와 웨더뉴스 이시바시 토모히로 대표가 참석한 가운데 사업 협력 기본합의서 서명식을 가졌다.

이를 통해 양사는 AI 항로 최적화 결합 설루션(OSR-OW: Optimum Ship Routeing X OceanWise) 국내 초도 계약, 글로벌 고객사 대상 공동 마케팅 진행, 디지털 협력 확대 등 다양한 협력을 추진하기로 했다. 웨더뉴스가 탑재된 AI 항로 최적화 결합 솔루션은 최소 3% 이상의 연료 절감 효과가 있는 것으로 입증된 바 있다.

HD현대마린솔루션과 웨더뉴스는 기존 고객 8000여명에게 먼저 AI 항로 최적화 서비스를 적용한다는 계획이다.

김성준 HD현대마린솔루션 대표는 “이번 협약 체결은 양사 간 협력을 실제 사업 모델로 성공적으로 안착시킨 데 의미가 있다“며, ”연료비 절감과 환경규제 대응이라는 두 가지 목표를 달성할 수 있는 최고의 솔루션을 선보일 것”이라고 말했다.