숙소·공연·액티비티 등 취향 맞춤 추천 SNS 피드처럼 둘러보고 바로 예약까지 트렌드 분석부터 콘텐츠 추천…여행·여가 제안

[헤럴드경제=고재우 기자] ‘NOL 앱’을 열자 숙소, 공연, 액티비티 등 이용자 ‘맞춤’ 추천이 이어진다. 소셜네트워크서비스(SNS)를 이용하듯 게시물을 둘러보고 바로 예약까지 한다.

놀유니버스가 운영하는 NOL은 고객이 검색하지 않아도 취향에 맞춰 매일 새로운 여행·여가 콘텐츠를 추천해 주는 ‘발견’ 서비스 베타 버전을 선보인다고 10일 밝혔다.

발견 서비스는 여행·여가 콘텐츠를 피드 형태로 제공하는 큐레이션 기능이다. 고객은 메인 홈 상단 발견 탭에서 SNS에서 화제가 되는 여행지, 지금 인기 있는 숙소와 공연, 새롭게 떠오르는 액티비티 등 콘텐츠를 피드처럼 보고, 취향에 맞는 여행과 놀거리를 발견할 수 있다.

앱을 켜는 것만으로 새로운 여행·여가 아이디어를 얻고, 마음에 드는 콘텐츠는 바로 예약으로 이어지는 것이다.

기존에는 가고 싶은 여행지나 상품을 먼저 정한 뒤 이용자가 일일이 검색해야 했다. 하지만 발견 서비스를 이용할 경우, 고객은 검색만으로는 접하기 어려웠던 새로운 여행지와 숨은 명소, 인기 액티비티까지 자연스럽게 추천받을 수 있다.

이를 통해 NOL은 여행을 떠날 때만 찾는 플랫폼이 아니라, 일상에서도 꾸준히 방문하는 ‘데일리 플랫폼’으로 진화해 나갈 방침이다.

발견 서비스는 놀유니버스의 AI 에이전트 기술을 기반으로 구현됐다. AI는 SNS에서 화제가 되는 여행·여가 트렌드와 NOL 플랫폼 내 검색량·예약량, 고객 후기 등을 종합 분석해 관심도가 높은 콘텐츠를 발굴한다. 이미지 수집부터 상품 매칭, 콘텐츠 작성까지 전 과정이 자동으로 이뤄진다.

여기에 고객 행동 데이터를 결합해 개인별 취향에 맞는 콘텐츠를 추천한다. 이를 통해 고객이 새로운 여행과 놀거리를 더욱 쉽게 발견할 수 있도록 지원한다.

윤현모 놀유니버스 최고제품책임자는 “고객이 원하는 것을 찾는 플랫폼을 넘어, 몰랐던 즐거움까지 발견할 수 있는 플랫폼으로 진화하기 위한 첫걸음”이라며 “앞으로도 여행·여가 특화 AI 기술과 데이터를 기반으로, 고객의 취향에 맞는 콘텐츠를 찾을 수 있는 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획”이라고 말했다.