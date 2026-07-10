총 76개 과제 선정

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 제조 인공지능 전환(M.AX)과 탄소중립(GX) 등을 선도하는 청주·충주·포항·마산·창원·전주·여수 등 전국 각지의 혁신 역량을 갖춘 우수한 산업단지의 지원사업 10개를 선정했다. 이를 통해 ‘5극3특 지역성장’을 이끈다는 방침이다.

‘5극3특 지방 주도 성장’은 전국을 5개 초광역권과 3개 특별자치권으로 나눠 지역별 전략산업을 집중적으로 육성하겠다는 이재명 정부의 지역균형발전 정책이다.

산업통상부는 올해 산업단지 지원사업 공모를 거쳐 10개 사업, 76개 과제를 선정했다고 10일 밝혔다. 총 지원 규모는 904억원이다.

우선 M.AX 확산을 위한 AI 전환(AX) 실증산단 구축사업은 포항·청주·구미산단에서, 스마트물류 플랫폼 사업은 마산·충주산단에서 진행한다.

첨단 통신·데이터 인프라 조성을 위한 5G 특화망 인프라 구축사업은 창원산단, 140억원 규모의 엣지 AI데이터센터(AIDC) 실증 시범사업은 부산 명지녹산 산단을 각각 대상지로 선정해 본격적인 산단 AX 인프라 구축에 나선다.

또 마산·아산부곡·충주산단에 스마트 에너지 플랫폼을 구축해 친환경·무탄소 산단 전환을 추진한다.

공장 에너지관리시스템(FEMS)에 에너지·온실가스 측정 실증사업장을 더한 ‘FEMS＋’ 구축사업은 경남·충북·부산·울산·충남·전북·대구·경북 지역 14개 기업이 맡는다.

통합 에너지 관리시스템을 마련하기 위한 에너지 자급자족 인프라 사업(대전·전주·사천·마산·부산·순천 산단), 디지털 기반 자원순환 시범사업(여수·포항 산단)도 진행된다.

이와 함께 부산과 인천, 원주 산단은 문화선도산단 조성사업 대상으로 뽑혔다. 산업 집적지 경쟁력 강화사업의 경우 지역별 산학연 실정에 맞는 41개 컨소시엄을 선정해 하반기 중 혁신 연구개발(R＆D)에 착수한다.

산업부는 “국가 균형발전에 기여하는 지역 산단이 한층 더 두터운 지원을 받게 됐다”며 “선정된 사업들을 속도감 있게 추진해 산업단지가 지역경제에 활력을 불어넣는 핵심 거점으로 성장하도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.