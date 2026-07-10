나스닥100·S&P500 추종하되 머스크 기업만 제외 ‘QQNE’·‘SPNE’ 출시 추진…개인화 ETF 확산 논란도

[헤럴드경제=서지연 기자] 일론 머스크를 싫어하는 투자자들을 겨냥해 테슬라와 스페이스X 등 머스크 관련 기업만 제외한 상장지수펀드(ETF)가 미국에서 출시될 전망이다.

블룸버그통신은 9일(현지시간) 신생 자산운용사 서브버시브(Subversive)가 머스크가 설립하거나 지배하는 기업을 제외하고도 나스닥100지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수를 추종할 수 있는 ETF 출시를 위해 관련 서류를 제출했다고 보도했다.

서브버시브는 나스닥100 추종 상품의 티커를 ‘QQNE’, S&P500 추종 상품은 ‘SPNE’로 제시했다.

이 ETF는 최근 스페이스X가 주요 주가지수에 잇따라 편입된 이후 등장했다.

스페이스X는 상장한 지 한 달도 되지 않아 파이낸셜타임스 스톡익스체인지(FTSE) 러셀, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI), 나스닥100지수에 잇달아 편입됐다.

적자 기업이 상장 직후 이처럼 주요 지수에 편입된 것은 이례적이라는 평가를 받았다. 주요 지수 산출기관들이 스페이스X 상장을 앞두고 패스트트랙 규정을 손질한 것이 배경으로 꼽힌다.

시장에서는 스페이스X의 지수 편입으로 나스닥100 등을 추종하는 수십조원 규모의 패시브 자금이 자동으로 스페이스X에 유입될 것으로 예상해왔다.

이번 ETF는 이러한 지수 편입 효과는 유지하면서도 머스크 관련 기업에는 투자하지 않으려는 투자자들을 겨냥한 상품이다.

최근 미국 ETF 시장에서는 특정 산업이나 투자 성향을 넘어 개인의 가치관이나 취향을 반영한 ‘초개인화 ETF’가 빠르게 늘고 있다.

블룸버그 인텔리전스에 따르면 지난달에만 214개의 ETF가 새로 출시돼 월간 기준 사상 최대를 기록했다.

다만 지나친 상품 세분화에 대한 우려도 나온다.

네이트 게라치 노바디우스자산관리 대표는 “머스크는 극단적으로 호불호가 갈리는 인물이기 때문에 ETF 발행사가 이를 활용해 수익을 내려는 것은 이해할 수 있다”면서도 “시장을 지나치게 잘게 쪼개고 있다”고 지적했다.