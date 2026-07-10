서울중랑워터파크, 신내·봉수대공원 물놀이장, 중랑캠핑숲 어린이 물놀이터, 바닥분수 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 다가오는 여름철 무더위에 대비해 구민들이 가까운 곳에서 시원하고 안전하게 물놀이를 즐길 수 있도록 다양한 물놀이시설을 운영한다.

서울중랑워터파크는 7월 15일부터 8월 16일까지 운영하며, 신내공원과 봉수대공원 물놀이장은 7월 11일부터 12일까지 특별개장한 뒤 7월 17일부터 8월 16일까지 운영한다. 중랑캠핑숲 어린이 물놀이터는 6월 6일부터 8월 30일까지 주말과 공휴일에 운영하며, 하루 3회(12시, 오후 2시, 4시), 회차별 40분씩 이용할 수 있다. 이와 함께 지역 내 공원 13곳에서는 8월 31일까지 바닥분수를 운영하며, 하루 4회(12시 30분~오후 1시, 1시 30분~2시, 4시~4시 30분, 5시~5시 30분) 가동한다.

모든 물놀이 시설은 누구나 이용할 수 있으며, 유아는 보호자를 동반해야 한다. 서울중랑워터파크는 유아는 무료이며 어린이·청소년·성인은 연령별 이용요금이 적용되고, 신내공원과 봉수대공원 물놀이장 그리고 중랑캠핑숲 어린이 물놀이터는 무료로 이용할 수 있다.

중랑구는 개장을 앞두고 시설물 안전점검과 수질검사, 운영시설 정비를 마쳤으며, 운영 기간에도 정기적인 수질관리와 시설물 점검, 환경정비를 지속 실시해 안전하고 쾌적한 물놀이 환경을 제공할 계획이다.

특히 모든 물놀이시설에 전문 안전요원과 안전보조 인력을 배치하고, 서울중랑워터파크에는 응급구조사를 추가 배치해 응급상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 안전관리 체계를 갖췄다.

또 서울중랑워터파크는 장안교 육교 하부 족구장을 활용한 그늘 대기공간을 운영한다. 입장 대기 중인 이용객들의 폭염 피해를 줄이기 위해 마련한 공간으로, 지난해에 이어 올해에도 운영한다.

류경기 중랑구청장은 “철저한 시설 관리와 안전관리를 바탕으로 구민들이 안심하고 이용할 수 있는 물놀이 환경을 제공하겠다”며 “가족과 함께 도심 속에서 시원하고 즐거운 여름을 보내시길 바란다”고 말했다.