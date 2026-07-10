[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대는 지난달 27일부터 7월 8일까지 10박 12일간 몽골 울란바타르 몽겐종합학교에서 ‘2026학년도 글로벌 서비스러닝(Global Service-Learning, GS-L)’프로그램을 운영했다.

이번 봉사단은 11개 학과 학생 29명과 인솔자 3명 등 총 32명으로 구성됐으며 전공 간 협업을 바탕으로 현지 수요를 반영한 다양한 봉사 프로그램을 운영했다.

봉사단은 출국 전 문화 이해 교육과 안전교육을 비롯해 전공별 봉사 프로그램 기획, 벽화 디자인 및 문화공연 준비 등 체계적인 사전교육을 거쳤으며 현지에서는 교육봉사와 보건·위생교육, 환경개선 활동, 문화교류를 통해 전공지식을 실천으로 연결했다.

교육봉사에서는 응급처치와 보건교육, 태권도, K-뷰티, K-푸드, K-팝 등 다양한 프로그램을 운영해 현지 학생들의 큰 호응을 얻었다.

봉사단 대표 구관모 학생(응급구조과 3학년)은 “전공을 활용해 누군가에게 도움이 될 수 있다는 보람을 느꼈고 서로 다른 문화를 이해하고 존중하는 세계시민의 자세를 배우는 소중한 시간이었다”고 말했다.

박승호 총장은 “학생들이 이번 경험을 바탕으로 지역과 세계를 연결하는 글로컬 인재로 성장하고 앞으로도 전공 기반의 글로벌 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.