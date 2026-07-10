[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장이 9일 후보 시절 공약이었던 ‘비상경제대책회의’를 열고 산업구조 대전환과 민생경제 회복을 위한 실행 방안을 논의했다.

추 시장은 이날 오후 대구시청 산격청사 3층 대회의실에서 제1차 비상경제대책회의를 주재했다.

김정기 행정부시장과 오준혁 기획조정실장, 박희준 재난안전실장, 김태운 미래혁신성장실장 등 시 관계자들이 참석했다.

또 인공지능(AI)·로봇·반도체 등 산업 분야별 전문가 및 교수, 경제·산업 관련 유관기관, 대구상공회의소, 경북대학교 산학협력단 등 외부 관계자들도 함께했다.

제1차 회의에서는 대구시 경제 현주소 진단 및 대응 방향, 비상경제대책회의 운영계획, 투자기금 조례 제정 및 벤처투자 확대, ‘버팀이음 프로젝트’ 추진계획 등이 논의됐다.

참석자들은 대구경제를 살리기 위해 AI·로봇·반도체·모빌리티·의료 등 첨단산업으로의 전환과 앵커기업 유치, 전통산업의 고부가가치화 등을 속도감 있게 추진할 필요가 있다고 의견을 모았다.

비상경제대책회의는 산업구조 대개조, 민생경제, 도시 활력 등 3개 분야로 나눠서 진행하기로 했다. 기존 공무원 중심이 아니라, 유관기관, 기업인, 협회, 학계 등 외부 전문가들이 폭넓게 참여한다.

대구시는 고용노동부 공모사업인 ‘버팀이음 프로젝트’를 활용해 중동 전쟁으로 어려움을 겪는 지역 섬유산업 근로자에게 생활 안정 및 고용유지 지원금을 지급한다. 국비 총 20억원이 투입된다.

지원금은 대구로페이로 지급되며 사업장 규모와 재직 기간 등에 따라 최대 150만원까지 받을 수 있다. 신청은 오는 10일부터 다음 달 21일까지 다이텍연구원 홈페이지에서 가능하다.

추경호 대구시장은 “대구경제 현주소는 말 그대로 비상 상황”이라며 “앞으로 비상경제대책회의를 통해 대구의 경제구조 개편과 민생 회복·규제개혁 등 경제 현안을 해결해 나갈 것”이라고 말했다.