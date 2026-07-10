[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]국민의힘 이인선 국회의원(대구 수성구을, 대구시당위원장)은 수성구 들안길 일원이 국토교통부 지역특화재생사업(260억원)과 중소벤처기업부 로컬테마상권 육성사업(30억원)에 동시 선정돼 총 290억원 규모의 사업이 본격 추진된다고 9일 밝혔다.

국토부 주관의 ‘지역특화재생사업’은 수성못의 풍부한 관광 콘텐츠와 들안예술마을의 고유 자산을 연계해 지역의 관광 경쟁력을 높이는 도시재생사업이다.

2027년부터 2030년까지 관광 안내·공방 체험·전시가 결합한 ‘창작플랫폼’ 조성과 방문객 유입을 유도하는 문화예술길·여행길 구축, 주민 소통을 위한 커뮤니티 거점 공간 조성이 추진된다.

함께 선정된 중기부 주관의 로컬테마상권 육성사업은 전통적인 상권 구조에서 벗어나 지역 상인과 크리에이터들이 함께 고유의 테마를 구축하고 브랜딩을 강화해 골목상권의 근본적인 자생력을 높이고 전국적인 지역 대표 상권으로 육성한다.

이인선 의원은 “이번 공모 선정은 수성못의 수려한 자연환경과 들안길의 먹거리·문화예술을 하나로 묶어 지역경제의 성장 기반을 한 단계 높이는 전환점이 될 것“이라고 말했다.

이어 “공모 선정보다 중요한 것은 사업의 성과가 주민과 상인들에게 실질적으로 돌아가는 것”이라며 “대구시와 수성구가 원팀이 돼 공모 선정에 그치지 않고 실행계획 수립부터 예산 집행까지 사업 전 과정을 끝까지 챙기겠다”고 약속했다.