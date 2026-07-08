서울시 오세훈 시장 민선 9기 첫 4급 이상 인사 단행...1급 복지실장 정진우, 재난안전실장 최진석 등 3급 이상 고위직 간부와 4급 과장 인사

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“인사가 만사다.”

조직의 성패는 결국 사람에게 달려 있다.

서울시 최초의 5선 시장에 오른 오세훈 시장이 민선 9기 첫 정기인사를 단행하며 향후 4년 시정을 이끌 핵심 진용을 완성했다.

오 시장은 앞서 조직 순환과 세대교체를 위한 3급 승진인사를 실시한 데 이어 8일 오후 4급 이상 간부 전보인사를 발표했다.

이번 인사의 가장 큰 특징은 ‘전문성’과 ‘조직 안정성’​이다. 민선 9기 핵심 정책의 완성도를 높이고 시정 운영의 실행력을 강화하기 위해 해당 분야에서 성과와 경험을 쌓은 간부들을 적재적소에 배치하는 데 초점을 맞췄다는 평가다.

곽종빈 행정국장은 “성과가 있는 곳에 기회와 책임을 부여한다는 원칙 아래 시정 핵심 과제를 안정적으로 추진할 수 있는 적임자를 배치했다”며 “이번 인사를 기반으로 ‘삶의 질 특별시 서울’을 완성하기 위해 시민이 체감할 수 있는 압도적인 성과를 지속적으로 창출해 나가겠다”고 밝혔다.

복지·재난 분야 전문성 강화

가장 눈에 띄는 인사는 복지실장과 재난안전실장이다.

복지실장에는 복지기획관을 역임한 정진우 평생교육국장이 1급으로 승진 발탁됐다. 행정고시 38회 출신인 정 실장은 복지 정책 전반에 대한 전문성과 업무 연속성을 높게 평가받아 순리대로 중용됐다는 평가다.

재난안전실장에는 기술직 1급인 최진석 주택실장이 다시 발령됐다. 연세대 토목공학과와 기술고시 출신인 최 실장은 물순환국장, 도시계획국장, 재난안전관리본부장 등을 거친 대표적인 재난·도시 전문가다. 서울시 안팎에서는 차기 행정2부시장 후보로 거론될 정도로 업무 능력과 리더십을 인정받고 있다.

이에 따라 명노준 건축기획관은 주택실장 직무대리를 맡게 됐다.

핵심 정책 분야 전문가 전진 배치

민수홍 홍보기획관은 문화본부장으로 자리를 옮겨 서울의 문화 경쟁력 강화와 오 시장 핵심 문화정책을 뒷받침하게 됐다.

기술직에서는 연세대 토목공학과와 기술고시 출신인 안대희 도시공간본부장이 미래공간기획관으로 자리를 옮겨 미래 도시공간 전략을 총괄한다.

환경 분야 전문가인 권민 기후환경본부장은 서울아리수본부 부본부장을 역임한 경험을 살려 다시 아리수본부장으로 발령됐다.

행정직에서는 김형래 정책기획관이 홍보기획관을 맡아 시정 홍보를 총괄하고, 김명주 관광체육국장은 글로벌도시정책관으로 이동해 글로벌 도시 서울의 경쟁력 강화에 나선다.

윤재삼 광진구 부구청장은 과거 기후환경정책과장을 지낸 경험을 인정받아 2급인 기후환경본부장으로 승진 발탁됐다.

7급 공채 출신인 조성호 주택기획관은 관광체육국장으로 자리를 옮기며 단독 국장으로서 역할을 수행하게 된다.

기술직에서는 서울대 토목공학과와 기술고시 출신인 김용학 미래공간기획관이 건설기술정책관으로 이동하고, 서울시립대 7급 특채 출신 김창규 균형발전본부장은 도시공간본부장을 맡아 서울 공간정책을 총괄하게 됐다.

예산·정책 전문가도 전면 배치

행정직에서는 연세대와 행정고시 출신인 김설희 창조산업기획관이 재정기획관으로 이동해 예산담당관 시절의 전문성을 다시 살리게 됐다.

이번 3급 승진자인 강경호 기획담당관은 정책기획관에, 조혜정 경제정책과장은 창조산업기획관으로 각각 발탁돼 민선 9기 핵심 정책을 이끌게 된다.

자치구 부구청장도 대폭 교체

자치구 부구청장 인사도 함께 단행됐다.

강옥현 디지털도시국장은 서대문구 부구청장으로, 김태희 문화본부장은 동작구 부구청장으로 자리를 옮긴다.

김수덕 글로벌도시정책관은 강남구 부구청장으로, 김진만 강남구 부구청장은 동작구 부구청장으로 각각 발령됐다.

이인근 금천구 부구청장은 도봉구 부구청장으로, 이준형 규제혁신기획관은 종로구 부구청장으로 이동한다.

“성과 중심 인사의 연장선”

이번 인사는 오세훈 시장이 민선 9기 첫 인사를 통해 조직 안정과 정책 연속성을 동시에 추구했다는 점에서 의미가 크다.

성과를 낸 간부에게는 더 큰 책임을 맡기고, 전문성을 갖춘 인재를 핵심 보직에 배치하는 ‘적재적소 인사’가 이번 인사의 핵심이라는 평가다.

서울시 안팎에서는 “민선 9기 핵심 사업의 완성도를 높이기 위한 실무형 인사를 통해 안정적인 조직 운영과 정책 추진력을 동시에 확보하려는 오세훈 시장의 의중이 반영됐다”는 분석이 나오고 있다.

다음은 서울시 4급 이상 인사 내용

◆서울시 3급 이상 발령

▷재난안전실장 최진석 ▷복지실장 정진우 ▷문화본부장 민수홍 ▷평생교육국장 이해선 ▷미래공간기획관 안대희 ▷서울아리수본부장 권민 ▷홍보기획관 김형래 ▷글로벌도시정책관 김명주 ▷기후환경본부장 윤재삼 ▷관광체육국장 조성호 ▷민생노동국장 박경환 ▷디지털도시국장 정영준 ▷재무국장 임재근 ▷민생사법경찰국장 이창석 ▷건설기술정책관 김용학 ▷주택실장 직무대리 명노준 ▷도시공간본부장 김창규 ▷균형발전본부장 강석 ▷재정기획관 김설희 ▷규제혁신기획관 조완석 ▷자원회수시설추진단장 변경옥 ▷주택정책관 이병철 ▷도시철도국장 심재욱 ▷서울아리수본부 부본부장 강필영 ▷정책기획관 직무대리 강경훈 ▷창조산업기획관 직무대리 조혜정 ▷서울시립대학교 행정처장 직무대리 최선혜 ▷건축기획관 직무대리 김동구 ▷도시공간기획관 강성필 ▷균형발전기획관 김성기

<자치구 전출>

▷서대문구(부구청장 요원) 강옥현 ▷동작구(부구청장 요원) 김태희 ▷강남구(부구청장 요원) 김수덕 ▷종로구(부구청장 요원) 이준형

<자치구간 교류>

▷영등포구 김진만 ▷용산구 김광덕 ▷광진구 김기현 ▷동대문구 조미숙 ▷도봉구 이인근 ▷금천구 사창훈 ▷서초구 백운석

<대외기관 파견 등>

▷행정국 이수연 ▷행정국 윤종장 ▷행정국 한병용 ▷행정국 주용태 ▷행정국 김승원 ▷행정국 남정현 ▷행정국 진재섭 ▷행정국 서인석

<전출>

▷서울특별시의회 신대현

◇ 4급 발령(행정)

▷감사담당관 장선경 ▷기획담당관 김현아 ▷외국인이민담당관 손형권 ▷경제정책과장 박원근 ▷복지정책과장 이혜영 ▷문화정책과장 이영미 ▷교육지원정책과장 이자영 ▷디지털정책과장 이우종 ▷ 재무과장 김연주 ▷디자인정책담당관 김숙희 ▷주택정책과장 강준령 ▷균형발전정책과장 김윤하 ▷ 자치경찰사업지원과장 직무대리 이원창 ▷민원담당관 김명선 ▷청렴담당관 박경민 ▷공공감사담당관 박진용 ▷안전감사담당관 유미옥 ▷조사담당관 이순영 ▷인권담당관 정현석 ▷자치경찰운영과장 이영미 ▷평가담당관 이형규 ▷법무담당관 남규하 ▷도시경쟁력담당관 김남욱 ▷공기업담당관 백명철 ▷영유아담당관 양지호 ▷가족담당관 경자인 ▷다문화담당관 이희숙▷국제협력담당관 정경란 ▷청년성장지원반장 이응창 ▷청년사업담당관 우성탁 ▷대학협력과장 박은숙 ▷뷰티패션산업과장 이남재 ▷어르신지원과장 이재화 ▷통합돌봄과장 조은령 ▷고독대응과장 이소영 ▷생활교통안전과장 김경진 ▷자전거PM과장 주호돈 ▷친환경건물과장 나형선 ▷자원회수시설과장 이주영 ▷박물관과장 김정은 ▷관광산업과장 김홍진 ▷체육정책과장 이호진 ▷체육진흥과장 이경생 ▷중장년지원과장 김유진 ▷청소년정책과장 신선이 ▷식품정책과장 민선희 ▷상권활성화과장 김지혜 ▷공정경제과장 이연화 ▷자치행정과장 주재완 ▷국제행사지원과장 김장열 ▷대외협력과장 안현민 ▷세제과장 양성만 ▷안전수사과장 김은경 ▷건설혁신담당관 박희정 ▷중대재해예방과장 원충희 ▷주거복지과장 홍성수 ▷자연생태과장 이현주 ▷총무부장 이창훈 ▷중부수도사업소장 김남수 ▷동부수도사업소장 유정태 ▷ 남부수도사업소장 이상이 ▷강남수도사업소장 정지욱 ▷미래한강본부 운영부장 배덕환 ▷미래한강본부 한강사업총괄부장 고경인 ▷미래한강본부 한강수상안전부장 황성원 ▷서울시립대학교 기획과장 김규룡 ▷서울시립대학교 총무과장 최소정 ▷서울역사박물관 경영지원부장 송영민 ▷서울시립미술관 경영지원부장 김세정 ▷서울대공원 경영관리부장 손인호 ▷약자동행담당관 직무대리 윤영대 ▷장애인자립지원과장 직무대리 김동은

<파견 등>

▷행정국 임국현 ▷행정국 유제우 ▷행정국 신혜숙

<전출>

▷마포구 한경미

<겸임해제>

▷경제수사과장 강희은 ▷북부수도사업소장 김영모 ▷강남수도사업소장 박은섭

<조직보강에 따른 명칭변경 등>

▷ K컬처전략과장 김태진 ▷AI전략산업과장 강해라 ▷고령사회대응과장 김미경 ▷물류환승과장 유승현 ▷문화유산과장 허혜경

◇ 4급 발령(기술·연구)

▷도시공간전략과장 이광구 ▷녹색에너지과장 이소연 ▷친환경차량과장 조기성 ▷자원순환과장 정순규 ▷정보시스템과장 추경수 ▷데이터센터소장 임승철 ▷행정국 박상위 ▷공공개발담당관 송동욱 ▷품질시험소장 박찬규 ▷지역건축안전센터장 김영호 ▷도로관리과장 이진오 ▷지하안전과장 홍현탁 ▷도로시설과장 김근용 ▷서부도로사업소장 황원근 ▷북부도로사업소장 전태호 ▷강서도로사업소장 윤옥광 ▷공동주택과장 양준모 ▷주거정비과장 이정식 ▷도시계획과장 한휘진 ▷도시관리과장 정광순 ▷시설계획과장 유혜미 ▷도시정비과장 이예림 ▷서부권사업과장 박현우 ▷공원조성과장 권순환 ▷조경과장 김대성 ▷동부공원여가센터소장 박철수 ▷중부공원여가센터소장 신현호 ▷서부공원여가센터소장 박미성 ▷북부공원여가센터소장 박미애 ▷서울식물원장 온수진 ▷건축부장 이병준 ▷설비부장 배광희 ▷도시철도설계부장 정성훈 ▷도시철도토목부장 박세진 ▷도시철도건축부장 김병철 ▷도시철도설비부장 전훈 ▷영동대로복합개발추진단장 윤장혁 ▷서울아리수본부 생산부장 김태환 ▷미래한강본부 시설부장 이형순 ▷뚝도아리수정수센터소장 정미선 ▷암사아리수정수센터소장 김종희 ▷강북아리수정수센터소장 어용선 ▷미래한강본부 공원부장 신재원 ▷용산구 전출 백대열 ▷동대문구 전출 이유국 ▷도봉구 전출 이재혁 ▷마포구 전출 길성호 ▷ 관악구 전출 박수미 ▷ 송파구 전출 신동권 ▷서울공예박물관장 박상빈 ▷서울역사박물관 학예연구부장 김수정 ▷보건환경연구원 식품의약품부장 홍미선 ▷ 보건환경연구원 강남농수산물검사소장 김현정 ▷난지물재생센터소장 직무대리 이호완 ▷물재생시설과장 직무대리 문학준 ▷광암아리수정수센터소장 직무대리 최강욱 ▷은평병원 간호부장 직무대리 이미점 ▷도시철도사업부장 직무대리 박운용 ▷서울특별시의회 전출(과장 요원) 정현중 ▷서대문구 전출(국장 요원) 노승원 ▷청년주거과장 직무대리 장지광 ▷모아주택과장 직무대리 이재훈 ▷보건환경연구원 질병연구부장 이명숙 ▷보건환경연구원 강북농수산물검사소장 김애경 ▷기술심사담당관 신현석

<인사교류 권고>

▷성동구 전출 유옥현 ▷강북구 전출 서신석 ▷은평구 전출 원영구

시는 5급 이하 직원들 인사도 조만간 단행할 예정이다.