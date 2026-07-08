[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 본격적인 여름 휴가철을 맞아 오는 11일부터 내달 23일까지 44일간 지역내 8개 해수욕장을 일제히 개장하고 본격적인 피서객 맞이에 나선다고 8일 밝혔다.

올해 개장하는 지정 해수욕장은 구룡포·도구·신창·송도·영일대·칠포·월포·화진해수욕장 8곳이며 운영시간은 매일 오전 9시부터 오후 7시까지다.

포항시는 해수욕장을 찾는 시민과 관광객들이 안전하고 쾌적하게 물놀이를 즐길 수 있도록 개장에 앞서 안전시설과 샤워장, 화장실 등 편의시설 전반을 점검했다.

특히 해파리와 상어 등 유해 해양생물의 유입을 막기 위해 해수욕장별 유해생물 차단망을 설치하는 등 안전관리를 강화했다.

또 물놀이 안전사고 예방과 신속한 대응을 위해 인명구조요원 82명과 응급처치요원 8명, 총 90명의 안전관리인력을 배치한다.

운영기간 순찰과 안전관리를 강화하고 응급상황 발생 시 신속한 구조와 응급처치가 이뤄질 수 있도록 대응체계를 운영한다.

포항시 관계자는 “올여름 포항 해수욕장을 찾는 시민과 관광객 모두가 안전하고 즐거운 추억을 쌓을 수 있도록 안전관리와 시설 운영에 최선을 다하겠다“고 말했다.