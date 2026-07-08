佛소비자단체, 10개 제품 테스트 자외선 차단 기능 미흡

[헤럴드경제=홍승희 기자] 중국의 전자상거래 플랫폼 테무나 쉬인, 알리익스프레스에서 판매되는 선크림이 자외선 차단 효과가 현저히 떨어지거나 건강에 해롭다는 프랑스 소비자보호단체의 지적이 제기됐다.

AFP 통신에 따르면 소비자보호협회는 8일 성명에서 이들 플랫폼에서 판매되던 선크림 10종을 테스트한 결과 그 중 어느 제품도 만족스러운 결과를 보여주지 못했다고 밝혔다.

협회는 10개 제품 중 3개는 지난 5월 1일부터 유럽연합(EU) 내에서 판매가 금지된 성분이 포함돼 있어 처음부터 제외됐다고 설명했다.

협회에 따르면 나머지 7개 제품 중 6개는 표기된 지수만큼의 자외선 차단 효과가 입증되지 않았으며 특히 4개 제품은 자외선을 전혀 차단하지 못했다.

10개 중 1개 제품만 자외선 차단 효과를 제대로 발휘했으나, 이 제품에는 에스트로겐 및 갑상선 기능을 교란하는 것으로 밝혀진 성분이 포함돼 있었다.

협회는 해당 플랫폼들에 문제를 제기했으며, 이에 따라 이 선크림들이 판매 중단됐다고 밝혔다.

협회는 이런 제품이 “소비자의 건강을 직접적으로 위협한다”며 프랑스 관련 규제 당국에 해당 사례를 신고할 예정이라고 밝혔다.

테무, 쉬인, 알리익스프레스 측은 AFP 통신의 취재 요청에 심층 조사가 이뤄질 때까지 해당 선크림 제품을 판매 중단했으며, 예방 조치로 유사 제품의 판매를 일시 중단하거나 자체 진단을 벌이고 있다고 설명했다.

협회 관계자는 그러나 “이 제품들이 다른 브랜드 이름으로 다시 등장하지 않을 것이라는 보장이 없다”며 “이 제품들은 추적되지 않는 제품들이기 때문”이라고 말했다.