[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북교육청은 오는 9일까지 이틀간 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 ‘피지컬AI로 미래를 열어가는 경북직업교육’을 주제로 ‘2026 경북도교육청 직업교육박람회 With 피지컬AI’를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 박람회는 빠르게 변화하는 산업환경과 인공지능(AI) 시대에 발맞춰 학생들이 미래 산업기술을 직접 체험하고 직업교육의 새로운 가능성을 경험할 수 있도록 마련됐다.

직업계고와 특수학교의 우수한 교육 성과를 공유하고, 기업과 학교, 학생을 연결하는 진로․취업 플랫폼으로 운영됐다.

올해 박람회에는 도내 직업계고 54교와 특수학교 8교가 참여했으며 사전 신청을 통해 방문한 도내 중학교 48교 학생과 교원 등 3,153명을 비롯해 학부모와 지역민, 기업 관계자 등 많은 관람객이 행사장을 찾았다.

HICO 3층 메인무대에서 열린 개막식은 휴머노이드 로봇이 임종식 교육감을 직접 안내하는 이색적인 퍼포먼스로 시작돼 관람객들의 눈길을 사로잡았다.

이어 휴머노이드 로봇과 도내 직업계고 학생 댄스팀이 함께 선보인 발레 공연과 합동 댄스 공연은 첨단 로봇기술과 문화예술이 조화를 이루는 미래 사회의 모습을 표현하며 큰 박수를 받았다.

또 HICO 1층에 마련된 현장 채용관에는 미래를 준비하는 직업계고 학생들의 열기가 이어졌다.

3층에는 직업교육홍보관과 함께 전국 최초로 추진하는 해외 우수 유학생 연계 국제 기술 나눔 사업 홍보 부스가 운영돼 관람객들의 관심을 모았다.

또 독일과 호주, 싱가포르 등으로 파견될 학생들이 참여한 글로벌 취업 홍보관에서는 해외 취업 프로그램과 글로벌 현장학습, 해외 기업 취업 사례 등을 소개하며 학생들의 국제 진로 설계에 도움을 제공했다.

특히 박람회의 가장 큰 관심을 받은 공간은 HICO 3층 로비에 마련된 피지컬AI 체험존이었다.

임종식 경북교육감은 “이번 박람회는 현실 세계를 직접 인식하고 판단하며 움직이는 피지컬AI 시대를 맞아 학생들이 미래 산업의 변화를 직접 체험하고 새로운 가능성을 발견하는 혁신의 장이 되고 있다”고 말했다.