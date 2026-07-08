[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북농협은 다음달 7일까지 경북지역 우수 쌀가공식품 및 우리술 제조업체를 대상으로 품평회 참가업체를 모집한다고 8일 밝혔다.

이번 모집하는 참가업체는 오는 11월27~29일 일산 킨텍스 제1전시장 2홀에서 열리는 ‘2026 우리쌀·우리술 K-라이스페스타’ 참여를 위해 마련됐다.

농협경제지주가 주최하고 농림축산식품부가 후원하는 K-라이스페스타는 우수 쌀가공식품과 우리술을 발굴·육성하고 국산 쌀 소비 확대를 위해 개최되는 농협의 대표적인 쌀 박람회다.

품평회 참가 신청은 공식 홈페이지를 통해 접수하면 된다.

전문가·소비자·농협MD 평가와 현장평가 등을 거쳐 쌀가공식품과 우리술 등 총 7개 부문에서 최종 수상작 28점을 선정해 총 2억 4500만원 상당의 시상금을 지급한다.

경북농협 김주원 본부장은 “올해로 3회째 개최되는 K-라이스페스타는 우리 지역의 쌀가공식품 및 우리술을 전국 소비자와 유통업계에 알릴 수 있는 좋은 기회이므로 도내 업체들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.