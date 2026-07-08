빌드업 프로그램 등 정상화 프로그램 인정 받아

[헤럴드경제=서상혁 기자] 신용보증기금은 ‘2026 대구경북 중소기업인대회’에서 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다고 8일 밝혔다.

신보는 중소기업의 성장 지원은 물론, 위기기업의 재도약과 실패기업의 재도전을 아우르는 전주기 맞춤형 지원체계를 구축하고 성공적으로 운영한 성과를 인정받았다.

매출 감소 등 일시적 경영난에 처한 기업의 신속한 정상화를 돕는 ‘빌드업 프로그램’, 복합 위기로 경영 상태가 취약해진 기업의 부실 예방을 지원하는 ‘밸류업 프로그램’, 사업 실패 기업의 재기를 뒷받침하는 ‘재도전지원 프로그램’을 운영환 성과를 평가받았다.

신용보증기금은 홈플러스 피해 협력업체를 대상으로 3000억원 규모의 특례보증도 공급할 계획이다.

이영우 신용보증기금 이사는 “앞으로도 신보는 중소기업의 역동적인 성장뿐만 아니라, 다시 일어설 수 있는 재도약·재도전 환경 조성을 위한 전방위적인 노력을 통해 중소기업의 가장 든든한 동반자가 되겠다”고 밝혔다.