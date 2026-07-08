‘부산 유일 종합경제단체’ ‘국내 유일 상설 중재기관’ 경영악화 지역기업 법적분쟁 신속해결 함께 지원

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산상공회의소는 8일 오후 부산상의 8층 회의실에서 대한상사중재원과 지역기업 분쟁해결 지원을 위한 업무협약을 체결했다. 부산상의 회관 4층으로 이전한 대한상사중재원 부산지부 이전식도 함께 진행됐다.

이번 협약은 부산지역 유일 종합경제단체인 부산상의와 국내 유일 상설 법정 중재기관인 대한상사중재원이 최근 대내외 경영환경 악화로 지역기업들이 겪는 법적분쟁의 신속하고 효율적인 해결을 함께 지원하기 위해 마련됐다.

행사에는 부산상의 양재생 회장, 정현민 상근부회장, 이규중 사무처장과 대한상사중재원 신현윤 원장, 김태훈 기획관리본부장, 박경한 부산지부장 등 양 기관 관계자 10명이 참석했다.

대한상사중재원 부산지부·아태해사중재센터의 부산상의 회관 전입에 따라 양 기관의 협력은 한층 끈끈해질 전망이다. 지역 비즈니스 거점과 전문 중재기관이 공간을 함께 쓰게 된 만큼, 지역기업들의 접근성과 이용 편의가 크게 높아질 것으로 기대된다.

양 기관은 ▷지역기업 대상 신속·효율적인 중재서비스 제공 ▷중재제도 및 분쟁예방 관련 교육·홍보 ▷부산상의 회원기업 대상 찾아가는 중재 특강운영 ▷지역기업의 분쟁해결 수요발굴 및 중재제도 이용활성화 등 다양한 분야에서 협력해 나갈 방침이다.

부산상의 양재생 회장은 “대한상사중재원 부산지부와 아태해사중재센터의 부산상의 회관 이전은 지역 기업 지원체계를 한층 강화하는 의미있는 전환점”이라며 “대한상사중재원과 긴밀한 협력체계를 구축해 지역기업들이 신속하고 전문적인 분쟁해결 서비스를 이용할 수 있도록 함께 노력하겠다”고 말했다.

대한상사중재원 신현윤 원장은 “부산상의의 탄탄한 현장 네트워크와 대한상사중재원의 분쟁해결 전문성이 결합된다면, 지역기업들의 분쟁예방과 신속·공정한 해결에 실질적인 도움이 될 것”이라고 기대했다.