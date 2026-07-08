“당정 잇는 강력·효율엔진 되겠다” 비례대표 당원직선·동일 지역구 3선출마 제한

[헤럴드경제=주소현 기자] 이재명 대통령 측근으로 알려진 김용 전 민주연구원 부장은 8일 “낡은 여의도 문법을 깨고 민주당의 선명한 혁신을 이끌겠다”며 8·17 더불어민주당 전당대회에 최고위원으로 출마하겠다고 선언했다.

김 전 부원장은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “저 평당원 김용이 당과 정부, 그리고 당원을 잇는 가장 튼튼하고 따뜻한 다리가 되겠다”며 이같이 말했다.

김 전 부원장은 “3대 메가 프로젝트를 차질 없이 완수하고, 대한민국을 세계 3대 AI 강국으로 도약시켜야 하는 중차대한 시기”라면서도 “집권 여당인 우리 민주당의 현주소는 어떻나. 격변하는 대한민국의 발전을 견인해야 할 골든타임에, 우리는 그 적극적이고 효율적인 역할에 한계를 보이고 있다”고 지적했다.

이어 “갈등의 에너지를 통합과 긍정의 힘으로 바꾸고, 민주당이 나아가야 할 불가역적 대전환의 미래 방향을 제시해야 한다”며 “지난 보궐선거에서 백의종군을 선언했던 제가 오늘 평당원 김용으로 이 자리에 다시 선 이유”라고 덧붙였다.

그러면서 김 전 부원장은 ▷비례대표 국회의원 직선제 ▷국회의원 공천 당원 평가 ▷동일 지역구 3선 초과 출마 제한 ▷당무감사원 신설·외부 인사 직선제 등을 공약으로 내세웠다.

김 전 부원장은 “이재명 정부의 국정 철학을 가장 깊이 공유하는 사람, 동시에 가장 낮은 곳에서 당원들의 헌신과 연대를 온몸으로 겪어낸 사람”을 자처하며 “이재명 정부의 성공을 지상과제로 처음부터 끝까지 당원 여러분 모두의 사람이 되겠다”고 했다.

김 전 부원장은 정청래 전 대표의 당대표직 연임 도전에 관한 질문에 “지선에서 국민 마음을 얻지 못한 것에서 시작돼 지금까지 지지율이 떨어지고 있기 때문에 당 지도부는 물론 정 전 대표가 (책임을) 피할 수 없는 것”이라며 “민주당도 겸허하게 반성하고 이번에 쇄신할 수 있는 전당대회가 돼야 한다”고 답했다.

일각의 사법리스크 우려를 놓고 “저의 공소장은 처음부터 마지막까지 전부 거짓이었다. 모든 것이 다 밝혀졌다”며 “그렇지만 과거를 갖고 선거 치르지 않겠다. 당당하게 당원들 믿고 나아가겠다”고 했다.

앞서 민주당 최고위원직에 김영호(3선)·박선원·이건태(이상 초선) 의원과 김형남 전 군인권센터 사무국장, 정민철 정책위 부의장 등이 출마 의사를 밝혔다.