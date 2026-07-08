‘부울경 기업지원센터’ ‘서민금융 복합지원센터’ 생산적금융·포용금융으로 부울경 경제 경쟁력 제고

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK금융그룹이 기업과 서민을 아우르는 복합 금융지원으로 지역경제 회복과 성장의 마중물 역할에 나선다.

BNK는 ‘2026년 하반기 업무보고회’를 열고, ‘(가칭) 부울경 기업지원센터’와 ‘서민금융 복합지원센터’를 중심으로 생산적금융과 포용금융을 확대하는 ‘부울경 경제 도약 BNK 프로젝트’​를 본격 추진한다고 8일 밝혔다.

이번 프로젝트는 “지역경제의 발전이 곧 BNK의 성장”이라는 경영철학 위에 ▷지자체 정책과 연계한 금융지원 ▷지역 전략산업 협업 확대 ▷생산적금융·포용금융 과제발굴을 추진해 부울경 경제의 경쟁력을 높이고 그룹의 지속가능한 성장기반을 마련하는 데 목적이 있다. 이와 함께 하반기 3대 핵심전략으로 ▷산업금융 전환 ▷자본시장 대응력 강화 ▷AI 및 디지털 혁신을 추진한다.

우선 지역산업 전반을 아우르는 ‘산업금융’ 체계로의 전환을 시작한다. 산업금융은 BNK형 생산적금융 모델로, 지역 핵심산업의 앵커기업과 협력기업, 임직원까지 하나의 산업생태계로 연결해 금융과 비금융 서비스를 종합지원하는 것이 요체다.

이를 위해 ‘(가칭) 부울경 기업지원센터’가 컨트롤타워 역할을 수행한다. ‘부울경 기업지원센터’는 신속한 여신심사 지원체계를 구축해 고환율·고유가 등 대외환경 변화로 일시적 자금난을 겪는 기업을 지원하고, 필요시 경영컨설팅 등 맞춤형 비금융 서비스도 제공할 계획이다.

지난 3일 문을 연 ‘서민금융 복합지원센터’는 BNK형 포용금융의 핵심거점이다. 취약계층의 채무부담 완화와 서민금융 지원, 중금리 대출공급, 소상공인 경영컨설팅 등 금융과 비금융 서비스를 종합적으로 제공해 지역민의 금융애로를 해소하고 경제적 재기를 지원할 방침이다.

BNK금융지주 관계자는 “지역이 새로운 도약의 전환점을 맞이한 시기에 지방금융그룹의 역할을 강화하고, 지역과 함께 성장하는 기반을 더 공고히 하겠다”며 “정부와 지방자치단체 정책에 발맞춰 지역산업과 지역경제에 도움이 되는 생산적금융과 포용금융을 지속 확대해 나가겠다”고 약속했다.