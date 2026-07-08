아이에스동서(IS동서)가 공급하는 ‘펜타힐즈W 1단지’의 계약이 20일부터 진행된다.

단지는 2021년 이후 약 5년 만에 중산지구에서 공급되는 신규 분양 단지다. 펜타힐즈에서는 처음으로 ‘W’ 브랜드가 적용된다.

총 3443가구 규모 가운데 1단지 1712가구가 먼저 공급되며, 중산호수공원과 인접한 입지에 조성된다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 ‘펜타힐즈W 1단지’는 특별공급과 1·2순위 청약에서 총 4202건이 접수됐다. 최고 경쟁률은 전용면적 84㎡B 타입의 18.59대 1을 기록했다. 전용면적 84㎡는 1순위에서 마감됐으며, 115㎡A·115㎡B·152㎡B 타입도 순위 내에서 청약을 마쳤다.

단지는 계약금 10% 납부 후 분양권 전매가 가능하며, 중도금 60% 무이자 조건이 적용된다.

남향 위주 배치와 2면 또는 3면 개방형 구조를 적용했으며, 일부 주택형에는 가변형 벽체와 알파룸을 도입했다. 일부 세대에서는 중산호수공원과 주변 경관을 조망할 수 있다.

주거 편의를 위해 저층·고층 구간을 분리한 엘리베이터와 층별 음식물 쓰레기 이송 시스템, 가구당 약 1.86대 규모의 주차공간 등을 계획했다.

커뮤니티 시설로는 실내수영장과 사우나, 피트니스센터, 골프연습장, 조식 공간 등이 마련될 예정이다. 단지 내에는 수변 문화복합몰 ‘펜타힐즈 W스퀘어’가 함께 조성될 계획이며, 영화관과 서점, 키즈시설, 기업형 슈퍼마켓 등이 들어설 예정이다.

또한 종로엠스쿨 입점이 예정돼 있으며, 입주민 대상 교육 지원 프로그램도 운영할 계획이다.

견본주택은 대구광역시 수성구 만촌동 수성대학교교차로 인근에 마련돼 있다.