의회운영위원장 서민우 의원, 기획행정위원장 강일 의원, 복지건설위원장 김강산 의원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구의회(의장 고양석)는 6일 오후 제10대 의회 전반기 상임위원장 선출을 끝으로 원 구성을 성공적으로 마무리했다.

이날 열린 본회의에서는 ▷의회운영위원장 서민우 의원(라 선거구/자양3·4동, 화양동) ▷기획행정위원장 강일 의원(가 선거구/중곡1·2·3·4동) ▷복지건설위원장 김강산 의원(다 선거구/구의1·3동, 자양1·2동)이 각각 선출됐다.

이와 함께 상임위원회별 소속 의원 배정도 완료됐다.

의회운영위원회(7명)는 장지은·유지훈·고상순·김강산·서민우·김은희·유승연(부위원장) 의원

기획행정위원회(7명)는 강일·장지은·최동수(부위원장)·신진호·고상순·서민우·최규철 의원

복지건설위원회(6명)는 유지훈·김강산·이동길·최상규·김은희(부위원장)·유승연 의원으로 각각 구성됐다.

광진구의회는 이번 원 구성을 통해 위원회별 전문성을 살린 내실 있는 의정활동을 펼쳐 나갈 계획이다.

신임 상임위원장들은 당선 소감을 통해 “소속 선배·동료 의원들과 함께 상호 존중하며 소통하고 화합하는 자세로 임하겠다”고 밝혔다.

광진구의회는 오는 16일 제293회 임시회를 열어 구정 업무보고를 청취하고 2026년도 행정사무감사 계획서를 채택하는 등 본격적인 의정활동에 나설 예정이다.