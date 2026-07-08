이재명 대통령(맨 앞줄 오른쪽)이 7일(현지시간) 튀르키예 대통령궁에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 친교만찬에 참석했다. 이 대통령은 현지에서 정상외교를 통해 ‘K-방산 세일즈’에 공을 들이고 있다. ▶관련기사 4·6면 [나토 제공]


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