총연장 62㎞, 공사액 6690억원 규모 약한 지반 고난도 시공, 경쟁력 입증

대우건설은 이라크 남부 알포 신항과 움카스르를 연결하는 총연장 62km 규모의 고속도로(사진) 건설사업을 마무리했다고 8일 밝혔다. 대우건설은 사업 발주처인 이라크 항만청으로부터 최종 준공승인서를 발급받으며 글로벌 인프라 경쟁력을 입증했다.

이 사업은 총 공사금액 4억4000만달러(약 6690억원) 규모의 설계·시공 일괄 프로젝트다. 대우건설이 단독 수행했으며, 2021년 8월부터 2025년 5월까지 45개월의 공사를 완료한 후 1년여의 하자보수기간을 거쳤다. 이 연결도로는 왕복 4차선 고속도로와 교량 2개소, 인터체인지 1개소, 회전교차로 3개소로 구성되며 알포신항과 움카스르를 잇는 핵심 물류축이자 이라크 정부 국가 전략사업 ‘디벨롭먼트 로드(Development Road)’의 첫 번째 구간이다. 향후 터키를 거쳐 유럽까지 이어지는 국제 물류망의 핵심 기반시설로 활용될 전망으로, 이라크를 ‘중동-유럽 물류 허브’로 육성하는 전략사업의 핵심 인프라로 평가받는다. 대우건설은 앞서 수행한 세계 최장 방파제, 침매터널에 이어 핵심 연결도로까지 성공적으로 수행하며 알포 신항 개발의 대표 파트너로서 입지를 다졌다.

기술적 난도도 높은 공사였다. 전체 구간 대부분이 평균 20m 두께의 연약지반 위에 있어 연약지반 특성에 최적화된 공법과 정밀 계측 시스템, 실측 데이터 기반의 역해석 기술 등을 도입해 부등침하를 성공적으로 제어했다. 이를 통해 경제성과 안정성을 동시에 확보할 수 있었다. 또한 철도, 고속도로를 횡단하는 주요 교량 구간에는 50m 장경간 프리스트레스트 콘크리트(PSC) 거더를 적용하고, 도로 포장에는 강도와 내구성에 강점이 있는 고성능 포장 구조 시스템을 적용해 대형 화물차량의 반복 하중에도 대응할 수 있도록 했다.

대우건설은 2014년 세계 최장 이라크 방파제 공사(총연장 15.8km)를 시작으로 컨테이너터미널 안벽·준설매립공사, 연결도로, 침매터널 등 알포신항 개발사업에서 총 9건, 약 37.8억달러 규모공사를 수행하며 이라크 최대 항만개발사업의 핵심 파트너로 자리 잡았다. 서정은 기자