이른바 ‘합리적 보수’ 세력 간의 연대가 예상보다 빨라질 가능성이 제기된다. 장동혁 국민의힘 대표의 징계 정치가 다시 시동을 걸고 있어서다. 현재 징계 대상으로 거론되는 인물들은 한동훈 무소속 의원의 선거를 도운 의원들이거나, 지도부 총사퇴를 공개적으로 언급한 인물, 혹은 지도부를 ‘좀비’와 같은 표현으로 비하한 이들일 가능성이 크다는 보도가 나오고 있다.

물론 이들 모두에 대해 실제 징계가 내려질지는 알 수 없다. 하지만 이들 중 일부라도 징계를 받게 된다면 국민의힘 내부의 분열은 최고조에 달할 수 있고, 이 경우 당내 합리적 보수층과 수도권 의원들이 힘을 합치는 상황이 발생할 수도 있다.

아직은 이들이 힘을 합치기에는 시기상조라는 측면이 있는 것도 사실이다. 일반적인 상황이라면 이들이 실제로 힘을 합칠 수 있는 시기는 총선 1년 전쯤일 가능성이 높다. 그 정도 시점은 돼야 의원들이 자신의 정치적 생존을 위해 본격적으로 움직일 것이기 때문이다.

하지만 이번 징계 정치로 인해 지금 시점에서도 한 의원과 오세훈 서울시장, 그리고 이준석 개혁신당 대표가 움직일 가능성은 있다. 이들의 공통된 관심사는 국민의힘의 현 지도부가 하루빨리 교체돼야 한다는 점에 있기 때문이다. 오 시장은 장 대표의 사퇴 문제를 두고 서두를 필요는 없다는 입장이기는 하지만, 세 사람 모두 차기 대권을 염두에 둔다면 우선 보수 재편을 통해 여권에 대한 공세를 강화할 필요가 있다고 판단할 것이다.

그런데 지금의 지도부 체제로는 보수 재편도, 대여 공세 강화도 기대하기 어렵다고 판단할 공산이 크다. 대여 공세의 핵심은 여론의 공감을 얻는 데 있다. 이를 위해서는 ‘새로운 보수’의 모습을 보여줘야 하는데 지금의 지도부가 존속하는 한 ‘새로운 보수’의 등장은 사실상 불가능하기 때문이다.

한 의원의 입장에서는 하루 빨리 당으로 복귀하는 편이 유리하다고 판단할 것이고, 이 대표 역시 군소 정당이라는 한계를 벗어나기 위해 모종의 변화를 모색할 수밖에 없는 처지에 놓여 있다. 오 시장도 합리적 보수 연대를 통해 자신의 영향력을 확대할 필요성을 느끼고 있다는 공통의 이해관계 역시 세 사람의 연대 움직임을 앞당길 수 있다. 바로 이런 이유에서 세 사람이 힘을 합칠 가능성을 배제할 수 없는 것이다.

일각에서는 한 의원과 이 대표의 관계가 매끄럽지 못하다는 점을 들어 이들의 연대 가능성을 낮게 평가하기도 한다. 정치에서 개인적 친소 관계가 일정한 역할을 하는 것은 사실이지만, 정치적 필요성이 개인적 관계를 압도하는 상황이라면 그 관계는 얼마든지 바뀔 수 있다.

이 두 정치인의 관계에서 매개 역할을 할 수 있는 인물이 바로 오 시장이라는 점도 주목할 만하다. 오 시장은 두 사람 모두와 비교적 원만한 관계를 유지하고 있는 것으로 알려져 있다. 만일 오 시장이 두 사람의 관계 개선에 실질적인 역할을 할 수 있다면 그의 정치권 내 입지는 한층 강화될 것이다. 특히 오 시장은 현직 서울시장이라는 신분상 정치권에서 입지를 강화하기가 쉽지 않은 상황인 만큼, 이런 방식으로라도 자신의 정치력을 과시할 필요성은 절실할 수 있다.

이제 관전 요소는 ‘새로운 보수’가 언제 모습을 드러낼 것인지, 그리고 이들이 침체된 보수 진영을 어떻게 쇄신해 나갈 것인지가 될 것이다.

신율 명지대 정치외교학과 교수