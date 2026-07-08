영업점이 직접 채권 발행해 자금 조달 “2~5년 장기 자금 확보, 영업기반 강화 발판”

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리은행은 4개 국외영업점이 현지에서 직접 2억7500만달러를 조달했다고 8일 밝혔다.

대상 지점은 런던, 홍콩, LA, 싱가포르이며 직접 외화채권을 발행했다. 4월 홍콩지점의 첫 발행(5000만 달러)을 시작으로 7월 초까지 4개 지점 모두 릴레이 발행에 성공했다

그간 우리은행의 외화 채권 발행은 본점이 전담해왔다. 우리은행은 영업점이 직접 채권을 발행한 것을 두고 현지 채권 시장에서의 자생력을 확보했다고 평가했다.

우리은행 관계자는 “기존에는 만기 1년 내외의 단기 조달에 의존해 왔으나, 이번 발행을 통해 2~5년의 장기 자금을 안정적으로 확보함으로써 국외영업점의 영업기반과 수익성을 함께 강화할 수 있는 발판을 마련했다”고 말했다.

이번 발행에는 MTN 프로그램이 활용됐다. 글로벌 시장에서 발행 한도를 미리 등록해두고, 필요할 때마다 발행하는 중장기 자금 조달 방식을 말한다. 우리은행 본점은 올해 1월 MTN 프로그램을 업데이트하면서 런던, 홍콩, LA, 싱가폴 4개 지점을 발행 가능 지점으로 추가하고, 2월에는 각 지점 담당자를 대상으로 실무 교육을 실시하는 등 현지 발행을 위한 준비를 진행했다.

우리은행은 이번 성과를 바탕으로 국외영업점의 자체 조달 역량을 더욱 키워나갈 계획이다. 올해 하반기 국외영업점 평가 항목에 ‘MTN 프로그램 활성화 가점’을 신설해 지속적인 채권 발행을 독려할 방침이다.

우리은행은 지난 달 영국금융당국으로부터 런던트레이딩센터 인가를 받고 영업을 개시했다. 채권 운용 기능을 바탕으로 관련 거래를 지원할 예정이다.

홍진방 우리은행 자금부 부부장은 “국외영업점의 외화채권 자체 발행 완수는 글로벌 현지 영업에 필요한 장기 자금을 안정적으로 확보하는 새로운 기틀을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 글로벌 자금 조달 경쟁력을 높여 해외 영업 기반을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.