수도권과 서울 도심의 철도망이 지속적으로 확대되면서 부동산 시장에서도 역세권의 기준이 다양해지고 있다. 단순히 지하철역과 가까운 입지를 넘어 두 개 이상의 노선을 이용할 수 있는 다중 역세권 단지에 대한 관심이 이어지는 모습이다.

업계에서는 이용 가능한 노선 수가 많을수록 주요 업무지구와 수도권 각 지역으로의 이동 편의성이 높아지는 만큼 주거 선택의 주요 요소 가운데 하나로 꼽고 있다. 특히 여러 노선이 교차하는 역세권은 교통 접근성과 함께 생활 인프라를 함께 이용할 수 있다는 점에서 주목받고 있다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 서울 강서구 마곡역과 마곡나루역을 모두 이용할 수 있는 ‘힐스테이트 에코 마곡역’(전용 42.40㎡)은 올해 4월 4억6500만원에 거래됐다. 지난해 5월 거래가격인 3억9000만원보다 높은 수준이다.

반면 같은 지역권에 위치한 발산역 인근 ‘B오피스텔’(전용 38.98㎡)은 올해 5월 1억5800만원에 거래됐다. 이는 지난해 8월 거래가격인 1억6900만원보다 낮은 수준이다.

업계에서는 다중 노선 이용이 가능한 역세권의 경우 교통 접근성과 함께 업무시설, 상업시설 등 생활 인프라 이용이 편리한 점이 영향을 미친 것으로 보고 있다.

부동산업계 관계자는 “여러 노선을 이용할 수 있는 역세권은 출퇴근 편의성과 이동성이 높아 실수요자들의 관심이 이어지는 편”이라며 “교통망과 생활 인프라가 함께 갖춰진 입지는 분양시장에서도 꾸준히 주목받고 있다”고 말했다.

이 가운데 서울 강서구 마곡지구에서는 즉시 입주 가능한 ‘롯데캐슬 르웨스트’가 공급 중이다.

롯데건설이 서울 강서구 마곡도시개발사업지구 CP2블록에 공급한 ‘롯데캐슬 르웨스트’는 지하 6층~지상 15층, 5개 동 규모로 조성됐다. 단지는 오피스텔 전용면적 45~103㎡, 총 876실과 판매시설, 업무시설, 부대시설 등으로 구성된다.

단지는 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역을 이용할 수 있는 입지에 자리하고 있으며, 단지 지하 2층과 연결되는 통로도 마련됐다. 이를 통해 강남과 여의도, 광화문 등 주요 업무지역은 물론 수도권 주요 지역으로 이동이 가능하다.

김포공항은 차량으로 약 10분, 인천국제공항은 약 30~40분 거리에 위치해 있으며, 마곡산업단지도 도보권에 자리해 직주근접 여건을 갖췄다.

생활 인프라도 마련돼 있다. 마곡 MICE 복합단지 상업시설과 트레이더스 마곡점, LG아트센터, 이대서울병원 등이 인접해 있으며, 롯데몰 김포공항점과 NC백화점 등 대형 쇼핑시설 이용도 가능하다. 서울식물원과 근린공원도 가까워 여가 공간을 이용하기에도 편리하다.

한편 ‘롯데캐슬 르웨스트’ 분양홍보관은 서울 강서구 AVENUE 767 일원에서 운영 중이다.