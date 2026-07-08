7월 7일 용문동주민센터 4층 대강당에서 전달식 개최...65세 이상 저소득 어르신 200명에 보양식 세트 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]김경대 용산구청장은 7일 용문동주민센터(새창로12길 13) 4층 대강당에서 열린 ‘초복맞이 어르신 보양식 지원 전달식’에 참석해 지역 어르신들의 건강한 여름나기를 응원했다.

이번 행사는 용문동 노인복지후원회(회장 안병웅) 주관으로 마련됐다. 초복을 맞아 무더위에 취약한 어르신들에게 보양식 세트를 지원, 안부를 살피기 위해 추진됐다. 지원 대상은 용문동에 거주하는 65세 이상 저소득 어르신 200명이다. 아울러 동별로 진행되는 복날 맞이 행사는 7월 7일 이태원1동을 시작으로 8월 14일 원효1동을 끝으로 마무리될 예정이다.

이날 전달식에는 김경대 용산구청장과 안병웅 용문동 노인복지후원회장, 지역 어르신 등 100여 명이 참석, 행사는 내빈 소개,인사말, 보양식 전달, 기념촬영 순으로 진행됐다. 특히 보양식 세트는 용문동 노인복지후원회장이 어르신 대표에게 직접 전달, 어르신들의 건강한 여름나기를 기원하는 뜻을 더했다.

김경대 용산구청장은 “연일 이어지는 무더위 속에서 어르신들께서 건강하게 여름을 보내시는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 어르신들을 세심하게 살피고, 지역사회와 함께 따뜻한 돌봄이 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.