어린이 교육·전시 활동지 등에 종이 지원 저탄소제품·FSC 인증 종이 활용 확대 어린이날 행사 협업 계기로 연간 MOU 체결

[헤럴드경제=홍석희 기자] 무림페이퍼가 서울시 어린이박물관 ‘서울상상나라’와 손잡고 어린이 교육·전시 프로그램에 친환경 종이를 연간 후원한다.

무림페이퍼는 지난 7일 서울어린이대공원 내 서울상상나라에서 서울상상나라와 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다. 협약식에는 이종철 무림페이퍼 경영기획실장과 최윤아 서울상상나라 관장 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 무림페이퍼는 서울상상나라의 상시 교육 프로그램과 기획전시에 쓰이는 활동지, 교보재, 리플릿, 초대권 등 각종 제작물에 종이를 지원한다. 후원 종이에는 국내 유일 저탄소제품 인증 종이와 지속가능한 산림 원료를 기반으로 한 FSC 인증 종이 등이 포함됐다.

무림페이퍼와 서울상상나라의 협업은 어린이날 특별행사 후원이 계기가 됐다. 무림페이퍼는 지난해에 이어 올해까지 2년 연속 서울상상나라 어린이날 행사에 친환경 종이를 후원했다. 양측은 어린이 교육·문화 활동에서 안전한 체험 환경과 친환경 소재 활용 필요성에 공감해 협력 범위를 연간 후원으로 넓혔다.

후원 종이는 이미 서울상상나라 전시 현장에 활용되고 있다. 지난 4일 개막한 기획전시 ‘그림책 작업실: 사소하고 특별한’에서는 무림페이퍼 종이로 만든 활동지를 통해 어린이들이 일상의 순간을 글과 그림으로 표현하는 참여형 프로그램이 진행되고 있다.

무림페이퍼는 어린이 교육·문화 분야에서 종이 후원을 이어가고 있다. 올해 4월 열린 ‘DDP 어린이 그림대회’에는 어린이제품 공통안전기준을 통과한 무림SP 도화용지를 후원했다. 약 500명의 어린이가 참여한 이 행사에서 무림페이퍼는 어린이들이 안심하고 그림을 그릴 수 있는 환경 조성을 지원했다.

친환경 플랫폼 ‘가플지우’가 주최한 바다의 날 기념 ‘이마트 투모로우 어린이 환경 축제’에도 친환경 종이를 지원했다. 해당 종이는 멸종위기 해양생물 캐릭터 컬러링 체험 등 어린이 환경 교육 프로그램에 활용됐다.

무림페이퍼 관계자는 “아이들이 종이를 직접 만지고 표현하는 경험을 통해 창의력을 키우는 동시에 종이가 가진 환경적 가치도 자연스럽게 느낄 수 있기를 바란다”며 “어린이 교육과 문화 현장에서 종이를 매개로 한 다양한 사회공헌활동을 이어가겠다”고 말했다.