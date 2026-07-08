[헤럴드경제=장윤우 기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 겸 배우 최시원이 악플러를 상대로 법적 대응에 나섰다.

지난 7일 최시원은 자신의 인스타그램에 “침묵은 여기까지입니다. 더 이상 악의를 방관하지 않겠습니다”라는 글을 올렸다. 이어 성경 이사야서 41장 10절 구절 “DO NOT FEAR, FOR I AM WITH YOU”(두려워하지 말라, 내가 너와 함께함이라)를 함께 게시했다.

최시원은 자신을 겨냥해 정치 성향과 종교, 외모 등을 비하하는 게시물과 댓글을 작성한 10명을 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했다.

최시원 측은 미국 연방법에 따라 해당 계정 이용자들의 신원 정보 제공을 요청했고, 미국 캘리포니아 북부연방법원은 증거개시(디스커버리) 신청을 인용했다.

앞서 최시원은 지난 2월 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의 사건 1심에서 무기징역을 선고받은 직후 자신의 인스타그램에 ‘불의필망(不義必亡·의롭지 못하면 반드시 망한다) 토붕와해(土崩瓦解·흙이 무너지고 기와가 떨어진다)’라는 문구를 올렸다가 정치색 논란에 휩싸이며 악플 세례를 받았다.