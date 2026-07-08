서울 양천구 오목교역 일대가 상업·업무·문화시설이 집적된 중심 생활권으로 자리 잡으면서 목동 재건축과 맞물린 지역 개발에도 관심이 이어지고 있다.

오목교역 일대는 1980년대 목동 신시가지 개발 당시부터 상업과 업무, 공공 기능을 담당하는 중심지구로 계획됐다. 대규모 주거단지와 함께 상업·업무시설을 배치해 주거와 소비, 업무가 공존하는 생활권을 조성한다는 취지였다.

초기에는 주거단지 조성 속도에 비해 중심지 개발이 다소 늦어졌지만, 1992년 CBS 이전을 시작으로 방송·업무 기능이 들어섰다. 이후 1996년 지하철 5호선 오목교역이 개통하고 1998년 한국방송회관이 조성되면서 교통과 업무 기능이 결합된 생활권이 형성됐다.

2000년대 들어 현대백화점 목동점과 주상복합 단지가 들어섰고, 2004년 SBS 목동 방송센터가 이전하면서 상업과 방송·미디어, 주거 기능이 어우러진 복합 생활권으로 발전했다. 현재는 쇼핑과 외식, 업무, 문화생활을 한 생활권 안에서 이용할 수 있는 지역으로 자리 잡았다.

생활 인프라도 갖춰져 있다. 오목공원과 목동운동장, 목동아이스링크, 안양천 수변공간 등이 인접해 있으며, 목동 학원가와 학교, 도서관 등 교육시설도 가까워 생활 편의성을 높이고 있다. 지하철 5호선을 이용하면 여의도와 광화문 등 주요 업무지구로 이동할 수 있다.

목동 재건축 사업도 속도를 내고 있다. 목동신시가지 1~14단지는 재건축을 통해 현재 약 2만 가구 규모에서 약 4만7000가구 규모의 주거단지로 재편될 예정이다. 재건축이 진행되면 생활권과 주거환경에도 변화가 예상되며, 이주 수요에 따른 인근 신규 주거시설에도 관심이 이어질 것으로 전망된다.

이러한 가운데 GS건설은 서울 양천구 목동 옛 KT부지에 ‘목동윤슬자이’를 공급할 예정이다. 오목교역 생활권에 들어서는 복합개발 사업으로, 주거시설은 전용면적 114~203㎡, 총 651실 규모로 조성된다. 가족 단위 수요를 고려한 중대형 면적 중심으로 구성되며 전 호실에 발코니가 적용된다. 일부 복층형 펜트하우스도 계획돼 있다.

건축물 외관에는 세계적인 키네틱 아티스트 네드 칸의 디자인이 적용될 예정이다. 단지명인 ‘윤슬’은 햇빛이나 달빛이 물결에 비쳐 반짝이는 모습을 뜻하는 순우리말로, 외벽 패널이 바람의 움직임과 빛의 변화에 따라 다양한 입면을 연출하도록 설계된다.

커뮤니티 시설에는 스카이 커뮤니티와 와인 리저브, 프라이빗 다이닝룸, 게스트하우스, 영화·음악 감상실, 미팅 공간 등이 계획돼 있으며, 9층에는 루프탑 가든이 조성될 예정이다. 또한 조선호텔앤리조트가 운영하는 멤버십 피트니스 브랜드 ‘콩코드 클럽 바이 조선’도 들어설 계획이다.

생활 인프라도 갖췄다. 현대백화점 목동점과 SBS 목동 방송센터, 한국방송회관, 오목공원 등이 가까우며, 지하철 5호선 오목교역과 목동 학원가도 인접해 있다. 쇼핑과 문화, 업무, 교육, 여가시설을 생활권 안에서 이용할 수 있는 입지다.

부동산업계 관계자는 “오목교역 일대는 목동 신시가지 개발 당시부터 상업과 업무 기능을 담당하는 중심지로 계획됐으며, 방송시설과 상업시설, 교통망이 순차적으로 조성되면서 현재의 생활권이 형성됐다”며 “목동 재건축과 주변 개발이 진행되면 생활권 변화와 함께 신규 공급 단지에도 관심이 이어질 것으로 보고 있다”고 말했다.