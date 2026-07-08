‘Green 생활 실천 챌린지’로 조성한 200만 원, 폭염 취약계층 여름나기 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국사회보장정보원은 7일 서울 광진구 중곡종합사회복지관에서 ‘Green 생활 실천 챌린지’ 목표 달성에 따른 사회공헌기금 전달식을 열고, 폭염 취약계층 지원을 위한 기금을 전달했다고 8일 밝혔다.

이번 전달식은 시민과 임직원이 함께 참여한 친환경 실천 활동의 성과를 지역사회 나눔으로 이어가기 위해 마련됐다.

전달된 지원금은 여름철 폭염에 취약한 저소득층 가구의 건강하고 안전한 여름나기를 돕기 위한 냉방용품 구매에 활용될 예정이다.

앞서 한국사회보장정보원은 ESG 경영 실천과 탄소중립 문화 확산을 위해 시민과 임직원이 전기 플러그 뽑기, 대중교통 이용, 텀블러 사용, 분리배출 등 생활 속 친환경 활동을 실천하고 인증하는 방식으로 ‘Green 생활 실천 챌린지’를 추진했다.

참여자들의 친환경 활동 인증이 누적 목표인 200건을 달성하면서 사회공헌기금 200만 원이 조성됐고, 이를 지역사회 취약계층에 지원했다.

김현준 한국사회보장정보원장은 “이번 챌린지는 시민과 임직원의 자발적인 참여가 환경보호 실천을 넘어 취약계층 지원이라는 사회적 가치로 이어졌다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 ESG 경영을 실천하고, 국민이 체감할 수 있는 사회공헌 활동을 지속해서 추진하겠다”고 말했다.