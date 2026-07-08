[헤럴드경제=박연수 기자] KT알파가 지난 7일 지역사회 취약계층을 위한 ‘사랑의 김치’ 나눔 행사를 펼쳤다고 밝혔다.

행사에서는 여름철 취약계층 주민들의 식생활 부담을 덜기 위해 열무김치와 포기김치로 구성된 김치 200세트를 전달했다.

한편 KT알파는 지역사회 상생과 취약계층 복지 향상을 위해 KT그룹희망나눔재단, 지역복지관과 연계한 물품 나눔 활동을 6년째 이어오고 있다.