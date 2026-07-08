[헤럴드경제=박연수 기자] KT알파가 지난 7일 지역사회 취약계층을 위한 ‘사랑의 김치’ 나눔 행사를 펼쳤다고 밝혔다.
행사에서는 여름철 취약계층 주민들의 식생활 부담을 덜기 위해 열무김치와 포기김치로 구성된 김치 200세트를 전달했다.
한편 KT알파는 지역사회 상생과 취약계층 복지 향상을 위해 KT그룹희망나눔재단, 지역복지관과 연계한 물품 나눔 활동을 6년째 이어오고 있다.
siuu@heraldcorp.com
입력 2026-07-08 08:10:37
헤럴드경제 검색 선호 매체 추가
영문번역
[헤럴드경제=박연수 기자] KT알파가 지난 7일 지역사회 취약계층을 위한 ‘사랑의 김치’ 나눔 행사를 펼쳤다고 밝혔다.
행사에서는 여름철 취약계층 주민들의 식생활 부담을 덜기 위해 열무김치와 포기김치로 구성된 김치 200세트를 전달했다.
한편 KT알파는 지역사회 상생과 취약계층 복지 향상을 위해 KT그룹희망나눔재단, 지역복지관과 연계한 물품 나눔 활동을 6년째 이어오고 있다.
파랗게 질렸다…반도체주 급락·유가 급등에 뉴욕 증시 하락세
미국 뉴욕 증시가 7일(현지시간) 반도체주의 급락과 국제유가 급등의 영향으로 하락세로 돌아서 반도체주 등 일부 정보기술 관련주들은 하락세를 이어가고 있으며 시장에서는 반도체주가 정점을 찍었다는 전망이 나오면서, 하이퍼스케일러 등 다른 기술주나 ETF 등으로 관심이 옮겨가고 있다.
백종원 “대패삼겹 내가 개발” 대반전…법원 “80년대 이미 유행”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원 더본코리아 대표가 ‘대패삼겹살’을 최초로 개발했다고 주장해왔지만 법원은 사실이 아니라고 판단했다. 4일 채널A 등에 따르면, 수원지방법원 안양지원은 더본코리아 가맹점주 A 씨가 유튜버 김재환 PD를 상대로 낸 손해배상 소송에서 지난달 25일 원고 패소 판결했다. 김 PD는 ‘백 대표는 대패삼겹살 원조가 아니다’라고 주장해온 인물이다. 백 대표는 자신이 1993년 대패삼겹살을 최초로 개발했다고 여러 경로를 통해 주장해왔다. 더본코리아 홈페이지에도 그 같은 내용이 있다. 육절기를 구매하려다 햄 슬라이서를 사는 바람에 냉동 삼겹살을 썰다가 고기가 대패에 민 것처럼 돌돌 말려 나왔고, 그 모양에 착안해 대패삼겹살이라는 메뉴를 자신이 처음으로 세상에 내놨다는 주장이다. 백 대표는 1998년 ‘대패삼겹살’ 상표등록을 하기도 했다. 그러나 김 PD는 대패삼겹살이 1993년 이전부터 부산, 광주 등에서 자연스럽게 생겨나 팔리고 있었다며 백 대표의 주장이 거짓이라고
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.