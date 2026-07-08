S-400 도입으로 퇴출됐던 F-35 프로그램 복귀 시사 “튀르키예는 훌륭한 동맹”…러시아 기술 유출 우려도 일축 미 의회 “현행법·제재 위반” 초당적 반발 확산 나토 참석 계기 에르도안 회담…푸틴·젤렌스키 통화도 공개

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아산 S-400 방공미사일 도입으로 중단됐던 튀르키예의 F-35 전투기 사업 복귀를 허용할 수 있다는 입장을 밝혔다. 튀르키예에 대한 제재도 해제하겠다고 밝히면서 미국 의회에서는 현행 제재법 위반이라는 반발이 나오고 있다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의가 열린 튀르키예에서 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 정상회담에 앞서 기자들과 만나 F-35 판매 여부에 대해 “곧 결정을 내릴 것”이라며 “F-35는 현존 최고의 전투기이며 분명히 검토할 사안”이라고 말했다.

그는 튀르키예가 러시아산 S-400 방공망을 보유한 상황에서 F-35 스텔스 기술이 러시아로 유출될 수 있다는 우려에 대해서도 “전혀 우려하지 않는다”고 일축했다.

트럼프 대통령은 이어 “우리는 제재를 해제할 것이다. 그럴 때가 됐다”며 “우리는 친구들에게 제재를 가하고 싶지 않다”고 말했다. 미국 언론들은 이 발언이 튀르키예에 부과된 CAATSA 제재 해제와 F-35 사업 복귀를 염두에 둔 것이라고 해석했다.

튀르키예는 2019년 러시아산 S-400 방공망을 도입하면서 미국의 반발을 샀고, 트럼프 1기 행정부는 ‘미국의 적대세력 제재법(CAATSA)’을 적용해 튀르키예를 F-35 공동개발·도입 프로그램에서 제외했다. 튀르키예는 이미 구매 대금을 지급했지만 전투기를 인도받지 못한 상태다.

트럼프 대통령은 당시와 달리 이날 튀르키예를 적극 치켜세웠다.

그는 “튀르키예는 많은 전통적인 동맹국보다 미국에 더 큰 도움을 줬다”며 “여러 면에서 우리가 충실하다고 생각했던 다른 나토 국가들보다 훨씬 더 훌륭한 동맹국이었다”고 평가했다.

또 “튀르키예는 미국산 전투기를 구매한 나라”라며 “엔진 수리나 성능 개량이 필요하면 우리가 지원할 의무가 있다”고 강조했다.

에르도안 대통령도 “F-35 문제는 새로운 사안이 아니다”라며 “우리는 전투기 5대를 약속받았고 이번 정상회의를 계기로 긍정적인 방향으로 진전되길 기대한다”고 말했다.

미국 언론에 따르면 튀르키예는 F-35 재도입을 위해 러시아산 S-400 시스템을 제3국으로 이전하는 방안을 미국과 협의 중인 것으로 알려졌다.

하지만 미국 정치권에서는 강한 반대가 이어지고 있다.

공화당의 존 코닌 상원의원은 “튀르키예의 F-35 프로그램 복귀가 사실이 아니길 바란다”고 밝혔고, 민주당의 디나 티투스 의원 등 초당적 하원의원 18명도 의회 지도부에 서한을 보내 “현행 제재법을 위반하는 조치”라며 저지를 촉구했다.

트럼프 대통령은 이날 우크라이나 전쟁과 관련해서도 “어제 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 오랫동안 통화했고, 직후 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과도 대화했다”며 “무언가 결과가 나올 것으로 생각한다”고 말했다.

아울러 유럽 국가들이 이란 전쟁 과정에서 미국을 충분히 지원하지 않았다며 “나토에 매우 실망했다”고 거듭 비판했다.

그는 “에르도안 대통령의 초청이 없었다면 이번 나토 정상회의에 참석하지 않았을 수도 있다”며 튀르키예와의 관계를 거듭 강조했다.