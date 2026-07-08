7일 몽촌 빗물펌프장 방문해 가동 상태 점검...반지하 주택, 화훼마을 등 취약지역 돌며 차수판‧역지변 설치 확인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서강석 송파구청장이 민선 9기 첫 현장 점검으로 침수 예방 시설과 취약지역을 찾아 구민 안전부터 챙겼다.

이번 주 중부지방에 강하고 많은 비가 예보됨에 따라 서 구청장은 7일 오전 몽촌1 빗물펌프장과 송파동 주택가, 화훼마을을 잇달아 찾았다.

먼저 찾은 곳은 몽촌1 빗물펌프장이다. 빗물펌프장은 큰비가 올 때 빗물을 빠르게 하천으로 내보내 인근 지역이 물에 잠기지 않게 막아 주는 시설이다.

서 구청장은 펌프가 제대로 작동하는지 하나하나 확인한 후 제진기 상태까지 꼼꼼히 살폈다. 제진기는 하천으로 떠내려오는 나뭇가지나 쓰레기를 걸러내는 장치이다. 이어 직원들에게 비 피해가 없도록 꼼꼼히 챙겨 달라고 당부했다.

두 번째로 찾은 곳은 송파동 주택가다. 서 구청장은 반지하 주택을 찾아 물막이판 설치 상태를 살폈다. 구는 반지하 주택 창문에 물막이판과 옥내 역지변 설치를 지원하고 있다. 지난해에는 물막이판 1420m와 역지변 920개를 설치했고, 올해는 7월 기준 물막이판 670m와 역지변 470개를 추가로 설치했다.

세 번째 방문지는 화훼마을이다. 이곳에서도 서 구청장은 물막이판 설치 현장과 지난 4월 발생한 화재 현장을 둘러보고, 장마철 안전 상황을 다시 한번 살폈다.

서강석 송파구청장은 “여름철 침수 피해는 미리 준비한 만큼 줄일 수 있다”라며 “비가 오기 전에 시설을 하나하나 점검하고 취약한 곳을 살펴 구민이 안심하고 여름을 보낼 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.