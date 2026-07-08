[헤럴드경제=고재우 기자] 삼성SDS가 추진한 성과급 개편안이 결국 ‘부결’됐다. 전체 직원 기준 ‘약 60%’가 투표에 참여하지 않거나 반대하면서 ‘新 인사제도 개편안’은 무산됐다.

8일 업계에 따르면 삼성SDS는 내부 공지를 통해 “전날까지 진행된 인사제도 개편에 대한 사원의견 투표 결과, 전체 직원 기준 최종 동의율은 40%”라며 “전체 직원 과반 동의 요건을 충족하지 못 해 이번 인사제도 개편안은 시행하지 않는 것으로 결정됐다”고 밝혔다.

전체 직원의 55.6% 투표 참여했고 투표 참여인원 중 71.9%가 개편안에 동의했으나, 전체 직원 기준으로 동의 비율이 과반을 넘지 못 한 것이다.

삼성SDS가 투표 기한을 연장하면서까지 추진했던 신 인사제도 개편안 논란은 일단락됐다.

하지만 삼성SDS는 신 인사제도 개편안 추진 과정에서 전체 임직원 과반을 넘는 ‘노조 탄생’이라는 결과와 맞닥뜨리게 됐다. 또 삼성SDS는 과반 노조와 ‘단체교섭’에 나서야 할 전망이다.

둘 모두 삼성SDS 창사 이래 처음 있는 일이다.