[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대경대는 연기예술과가 최근 열린 제34회 젊은연극제 아트테크 공모전에서 최고상인 대상(1등)을 수상했다고 7일 밝혔다.

아트테크 셀렉션 분야는 참가 대학의 무대기술과 제작 시스템, 기술 융합, 제작 완성도 등을 종합적으로 평가해 단 1개 대학에만 수여되는 최고상이다.

대경대는 이 부문 대상과 함께 젊은연기상 2명, 원더풀 하모니상까지 수상하며 4관왕의 성과를 거뒀다.

지난달 7일 개막한 제34회 젊은연극제는 전국 51개 대학과 중국·일본 공연예술 분야 대표 대학들이 참여한 가운데 29일간 진행됐다.

관객과 창작자 등 2만5000여명이 참여했으며 지난 5일 서울연극창작센터에서 열린 폐막식을 끝으로 막을 내렸다.

이번 젊은연극제에서는 전국 51개 대학이 64편의 작품을 선보였으며 총 139회 공연이 대학로와 서울연극창작센터, 삼일로창고극장 등에서 이어졌다.

한·중·일 국제교류전과 고전 명작을 재해석한 클래식전, 15분 릴레이 공연을 비롯해 대학연극 네트워킹전, 러닝&플러깅 기부 챌린지, 학술세미나 등 다양한 프로그램도 함께 진행됐다.

김정근 교수(대경대·젊은연극제 집행위원장)는 “이번 젊은연극제의 성공은 미래 예술인을 위한 공연 공간과 극장을 지원한 서울문화재단과 대학로쿼드극장, 예비 공연예술인들의 다양한 네트워킹 프로그램 운영에 협력한 관계 기관과 대학, 그리고 우리은행의 후원이 있었기에 가능했다”고 말했다.

김건표 교수(대경대, 연극평론가)는 “내년부터는 세계 유수의 공연예술대학들의 참여를 더욱 확대해 젊은연극제가 국내를 넘어 세계 대학 젊은연극제로 도약할 가능성이 높아지고 있다”며 “국제 교류와 창작 네트워크를 강화해 세계 젊은 예술가들이 함께하는 글로벌 청년 공연예술 플랫폼으로 성장할 것으로 기대한다”고 평가했다.