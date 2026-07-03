- 연간 1,000회 이상 상설 공연 목표…Physical AI 기반 로봇 문화 콘텐츠 선보여

갤럭시코퍼레이션이 오는 9월 정식 개관을 앞둔 ‘갤럭시 로봇파크(Galaxy Robot Park)’의 프리오픈 예약을 시작하며 관람객들과의 첫 만남에 나섰다.

프리오픈은 정식 개관에 앞서 약 두 달간 운영되는 사전 프로그램으로, 예약 접수와 함께 관람 문의가 이어지며 Physical AI 기반 문화 콘텐츠에 대한 높은 관심을 모으고 있다.

갤럭시 로봇파크는 로봇을 단순히 전시하는 공간을 넘어 공연과 체험을 함께 즐길 수 있는 복합 문화공간이다. AI와 로봇 기술을 공연 콘텐츠와 접목해 관람객들이 Physical AI를 직접 보고, 체험하며 즐길 수 있는 새로운 형태의 엔터테인먼트를 선보인다.

대표 콘텐츠인 ‘K-POP 로봇 아레나’에서는 K-POP 음악에 맞춘 로봇 퍼포먼스와 로봇 복싱 공연이 펼쳐진다. 이와 함께 허깅 로봇, 로봇 도그, 드로잉 로봇 등 다양한 체험형 콘텐츠도 마련돼 관람객들이 로봇과 직접 교감하며 Physical AI 기술을 보다 친숙하게 경험할 수 있도록 구성됐다.

갤럭시코퍼레이션은 최근 개최한 ‘MACH 33’ Physical AI 패션쇼에 이어 갤럭시 로봇파크를 통해 공연 콘텐츠와 AI 기술, IP를 결합한 차세대 문화 콘텐츠 사업을 본격 확대할 계획이다.

정식 개관 이후에는 ‘K-POP 로봇 아레나’를 하루 4회 이상 상설 운영해 연간 1,000회 이상의 공연을 선보일 예정이다. 이를 기반으로 중동과 미국, 아시아 등 해외 시장 진출도 추진하며 글로벌 로봇 문화 콘텐츠 시장 공략에 나선다는 방침이다.

최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 “갤럭시 로봇파크는 인간과 로봇이 함께 공연하고 교감하는 Physical AI 문화공간”이라며 “앞으로도 AI 기술과 콘텐츠를 결합한 새로운 문화 경험을 지속적으로 선보이며 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 콘텐츠를 만들어 나가겠다”고 말했다.