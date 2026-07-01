[헤럴드경제=채상우 기자] 방송인 김어준 씨가 미식의 도시 파리에 한식 레스토랑을 오픈했다.

1일 아시아경제·조선일보 등에 따르면 김씨는 지난달 30일 파리에 한식당 ‘방드르디 구르망(Vendredi Gourmand)’을 오픈했다.

한 달가량의 시범 운영을 마친 뒤 맞이한 첫날 영업에서 김씨는 예약 고객들을 직접 접객하고 매장 내부에서 메뉴를 상세히 안내한 것으로 알려졌다.

요리를 하는 셰프는 유튜브 채널 ‘뉴스공장’의 김정수 기자가 맡은 것으로 알려졌다.

김씨의 식당에선 유자 간장 관자 스테이크(19유로), 전라도식 고추장 육회(18유로), 수란채(22유로), 조선스테이크(34유로), 뤽상부르의 정원(12.5유로) 등을 판매하는 것으로 알려졌다.

그동안 김씨는 자신의 유튜브 방송에서 황교익 맛칼럼니스트 등과 함께 ‘금요미식회’라는 별도 코너를 진행하며 음식 문화에 대한 높은 관심을 보여왔다.

지난해 10월에는 자신이 운영하는 유튜브 라이브 방송을 통해 한식당 창업 구상을 밝힌 바 있다.