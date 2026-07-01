광진구, 서울아산병원 이정훈 교수 초청 건강특강 개최 7월 8일 오후 2시 광진구청 종합상황실에서 명사 초청 건강특강 열려...7월 7일까지 선착순 200명 모집… 광진구민 누구나 무료 참여 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 오는 7월 8일 오후 2시 광진구청 지하1층 종합상황실에서 구민들의 건강 증진을 위한 명사초청 건강특강을 개최한다

이번 특강은 맵고 짠 음식을 즐기는 한국 특유의 식문화와 과도한 스트레스, 불규칙한 생활 습관으로 인해 만성 위염, 위궤양, 역류성 식도염 등에 노출된 현대인들에게 올바른 위 건강 관리법을 제시하기 위해 마련되었다.

서울아산병원 소화기내과 이정훈 교수가 ‘당신의 위는 건강하십니까?’ 라는 주제로 강연을 펼친다.

주요 내용으로는 ▷흔히 겪는 다양한 위장 질환의 원인 ▷많은 이들이 궁금해하는 ‘헬리코박터균 바로 알기’ ▷일상에서 실천할 수 있는 식습관 등 위 건강을 지키는 핵심 관리법을 아낌없이 전수할 예정이다.

이번 특강은 위 건강에 관심이 있는 구민이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 신청은 오는 7월 7일까지이며, 모집 인원은 선착순 200명이다. 참여를 희망하는 주민은 광진구보건소 전화, 또는 포스터의 QR코드를 통해 접수하면 된다.

김경호 광진구청장은 “스트레스와 불규칙한 식습관으로 위 건강에 적신호가 켜진 구민들이 많다. 이번 강연을 통해 건강한 삶을 유지하는 유익한 팁을 얻고 가시길 바란다, 앞으로도 구민의 건강증진과 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.