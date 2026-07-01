광진구, 서울아산병원 이정훈 교수 초청 건강특강 개최

7월 8일 오후 2시 광진구청 종합상황실에서 명사 초청 건강특강 열려...7월 7일까지 선착순 200명 모집… 광진구민 누구나 무료 참여 가능

서울아산병원 소화기내과 이정훈 교수
서울아산병원 소화기내과 이정훈 교수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 오는 7월 8일 오후 2시 광진구청 지하1층 종합상황실에서 구민들의 건강 증진을 위한 명사초청 건강특강을 개최한다

이번 특강은 맵고 짠 음식을 즐기는 한국 특유의 식문화와 과도한 스트레스, 불규칙한 생활 습관으로 인해 만성 위염, 위궤양, 역류성 식도염 등에 노출된 현대인들에게 올바른 위 건강 관리법을 제시하기 위해 마련되었다.

서울아산병원 소화기내과 이정훈 교수가 ‘당신의 위는 건강하십니까?’ 라는 주제로 강연을 펼친다.

주요 내용으로는 ▷흔히 겪는 다양한 위장 질환의 원인 ▷많은 이들이 궁금해하는 ‘헬리코박터균 바로 알기’ ▷일상에서 실천할 수 있는 식습관 등 위 건강을 지키는 핵심 관리법을 아낌없이 전수할 예정이다.

이번 특강은 위 건강에 관심이 있는 구민이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 신청은 오는 7월 7일까지이며, 모집 인원은 선착순 200명이다. 참여를 희망하는 주민은 광진구보건소 전화, 또는 포스터의 QR코드를 통해 접수하면 된다.

김경호 광진구청장은 “스트레스와 불규칙한 식습관으로 위 건강에 적신호가 켜진 구민들이 많다. 이번 강연을 통해 건강한 삶을 유지하는 유익한 팁을 얻고 가시길 바란다, 앞으로도 구민의 건강증진과 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.


seouldream01@heraldcorp.com