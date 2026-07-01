취임식 대신 직원 조례로 업무 돌입

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 1일 민선 9기 출범과 함께 별도의 취임식 없이 직원 조례를 통해 바로 구정 업무에 돌입했다.

진 구청장은 이 자리에서 “민심은 깊은 바다와 같다”며 “더욱 겸손한 자세로 오직 구민을 위한 행정에 전념하겠다”고 포부를 밝혔다.

이어 ”교통·안전·복지·교육 등 다양한 인프라 확충을 통해 미래 발전을 위한 토대를 마련하는 것도 중요하지만, 대규모 사업 못지않게 구민의 일상 속 작은 불편을 찾아 신속히 해결하는 것도 중요하다“고 강조했다.

또한 ”구민 한 분 한 분의 목소리가 구정에 반영될 수 있도록 현장에서 구민이 무엇을 원하는지, 어떤 불편을 겪고 있는지 세심하게 살펴야 한다“고 당부했다.

진 구청장은 민선 9기 중점 실천 과제로 ▷실용 행정 ▷부서 간 협업 ▷주민과의 소통을 제시했다.

특히, ‘실용 행정’을 최우선으로 언급하면서 ”업무보고 체계를 간소화하고 효율적으로 일할 수 있는 조직문화를 조성해야 한다“며 ”본연의 업무에 집중도를 높여 주요 사업들을 속도감 있게 추진해야 한다“고 재차 강조했다.

아울러 부서 간 협업과 정책 내실화 과정을 통해 사업 실행력을 높여야 한다는 점도 언급했다.

진 구청장은 “기존 추진 사업 가운데 성과나 실효성이 낮은 사업들은 과감히 조정할 필요가 있다“며 ”면밀한 점검을 통해 불필요한 사업은 중단하고 필요한 사업은 확대 추진해야 한다“고 말했다.

이어 “사업을 추진하고 민원을 해결하는 데 있어 부서 간 소통과 의견 조율이 반드시 필요하다”고 덧붙였다.

마지막으로 그는 “구정 목표와 방향을 결정짓는 것은 행정의 주체인 구민”이라며 “행정의 중심에는 언제나 구민이 있다는 가치 아래 구민과 함께 강서의 미래 발전을 이뤄내는데 힘을 모아달라”고 당부했다.

강서구는 민선 8기 비전인 ‘함께 더하는 미래, 같이 나누는 강서’를 그대로 유지하기로 했다. 정책의 연속성을 유지하는 동시에 구민이 체감하는 실질적인 성과에 집중하겠다는 의지를 반영한 것이다.

민선 9기 강서구의 6대 구정목표는 ▷다함께 누리는 균형성장도시 ▷미래를 바꾸는 혁신경제도시 ▷일상이 편안한 안심교통도시 ▷모두가 행복한 복지건강도시 ▷품격을 높이는 문화교육도시 ▷참여로 빛나는 주민주권도시 등이다.