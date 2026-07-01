첫 ‘4선’ 교육감, “부산교육 미래전환 골든타임” 모든 학교에 ‘AI 튜터’ 보급, ‘민원대응팀’ 신설

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 김석준 부산광역시교육감이 1일 오전 부산시교육청 대강당에서 제20대 교육감에 취임했다. 지난 6.3지방선거에서 당선된 김 교육감은 ‘전국 첫 4선 교육감’이 됐다.

이날 취임식에는 정순택·설동근 등 전 부산시교육감들을 비롯해 정성국 국회의원(국민의힘 부산진갑), 최재원 부산대 총장 등 500여명이 참석했다.

취임사에서 김 교육감은 “시민들과 교육가족의 지지와 성원으로 ‘사상 첫 4선 교육감’이라는 영예를 안게 됐다”면서 “부산교육을 흔들림 없이 이끌고 미래교육을 제대로 완성하라는 기대와 요구”라고 말했다.

김 교육감은 “지금은 부산교육 미래 전환의 골든타임”이라며 ▷AI 시대를 선도하는 인간중심 미래교육 ▷학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육 ▷교사와 학생을 함께 지키는 안심교육 ▷존중과 배려로 함께 크는 시민교육 ▷가족처럼 챙기는 따뜻한 행복교육 등 ‘미래교육 대전환을 위한 5가지 약속’을 제시했다.

이를 위해 모든 학교에 맞춤형 학습 ‘AI 튜터’를 보급하고, 권역별 ‘AI·메이커교육센터’로 디지털 격차를 해소한다. 문해력 책임지원과 밀착관리로 기초를 탄탄하게 다지고, 초6·중3·고등학생을 대상으로 맞춤형 학력신장 프로그램을 마련한다.

교육지원청에는 ‘민원대응팀’을 신설해 악성민원에 체계적으로 대응하고, ‘교무행정전담팀’ 확대와 ‘교직원 AI 비서’ 도입으로 교사의 행정업무 부담을 줄이기로 했다.

지난 임기 중 실행한 유·초·중·고 무상급식 및 무상교육의 기반 위에 특수교육대상자, 이주배경학생, 학교 밖 청소년을 더 세심하게 지원하고, ‘부산형 유보통합 모델’을 완성해 돌봄부터 교육까지 교육청이 책임진다.

김석준 교육감은 “교육에는 진보나 보수가 따로 있을 수 없다”며 “보수나 진보가 아닌 오직 우리 아이들 미래만 바라보는 ‘모두의 교육감’이 되겠다”고 다짐했다. 아울러 “새롭게 구성되는 제10대 부산시의회는 물론, 부산시 및 각 구·군과도 긴밀히 협력해 부산 교육현안을 풀어가겠다”고 했다.

한편 이날 김 교육감은 취임식에 앞서 교육청 간부들과 동래구 안락동 충렬사를 참배했고, 오후에는 부산시 중구 대청동 민주공원과 충혼탑을 잇달아 참배했다.